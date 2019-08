Lunedì 19 agosto torna su canale 5 la soap iberica Una vita, con una nuova e avvincente puntata nel consueto orario delle 13:40. Flora continuerà a restare in carcere con l'accusa di aver assassinato l'Indiano mentre Carmen, dopo essere stata accoltellata al ventre da Ursula, verrà soccorsa da Samuel e trasportata in ospedale. La perfida dark lady intanto, fuggirà da Acacias facendo perdere le proprie tracce, nascondendosi in una pensione con il piccolo Moises.

Grazie ad una pista attendibile, Blanca e Diego riusciranno a rintracciare il bambino. Molti i colpi di scena che attendono i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra che, anche in questa settimana, terrà compagnia ai telespettatori sino alle 14:40, seguita poi dalle nuove puntate di Bitter Sweet.

Anticipazioni Una vita: Silvia viene liberata da Esteban

Nel corso dl nuovo episodio del 19 agosto, Silvia finalmente verrà liberata da Esteban il quale rimarrà ferito nella colluttazione con Blasco.

Quest'ultimo intanto, riuscirà a fuggire e far perdere le proprie tracce. La Reyes in seguito, si accorgerà che Arturo sta perdendo la vista, ma l'uomo non racconterà la verità alla sua amata. Nel frattempo Inigo scoprirà che l'Indiano, nel suo Paese, era una persona molto influente e questo fatto complicherà ancora di più le cose. Il Cervera infatti, sarà determinato a far scarcerare la sorella Flora e, per tale motivo, cercherà di utilizzare il nuovo guardiano Cesareo come falso testimone ai danni di Pena.

Una vita, puntata del 19 agosto: Blanca e Diego ritrovano Moises

Nel nuovo episodio, Ramon sarà sempre più in ansia per il suo ruolo di padrino alla festa patronale di Cabrahigo, dove lo attendono prove molto strampalate, come la lavanda dei piedi. Lolita intanto, avrà il permesso di Felipe per partecipare alla festa del suo paese insieme ai Palacios. Dopo infinite ricerche e piste false, finalmente questa volta Blanca e Diego riusciranno a ritrovare il piccolo Moises. Il bambino era tenuto nascosto da Ursula in una pensione e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà come reagirà la perfida dark lady dopo il fallimento del suo piano.

Fabiana intanto, farà visita a Carmen in ospedale, facendo pace con la donna.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda lunedì 19 agosto a partire dalle 13:40 su canale 5, ricordando che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio. Si ricorda inoltre che, oltre all'appuntamento pomeridiano, il sabato va in onda anche una puntata serale su Rete 4 a partire dalle 21:15 circa.