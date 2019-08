Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è una soap turca girata ad Istanbul nel 2017. Trasmessa in Italia dall'inizio di quest'estate, la serie televisiva ha avuto un grande successo e tornerà in onda il 19 agosto, dopo la sua pausa estiva. Anche gli attori hanno saputo che la soap è molto stata apprezzata nel nostro Paese. Le puntate turche anticipano grandi colpi di scena. Uno di questi è proprio l'ennesimo litigio tra le sorelle Nazli e Asuman. Tuttavia, questa volta la rottura del loro rapporto sembrerà irreparabile.

Nazli e Asuman litigano, la sorella della cuoca va a vivere da Deniz

Nella puntata di domani 19 agosto di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Deniz deciderà di organizzare una mostra. Sarà così che inviterà gran parte dei suoi amici all'evento e anche Ferit Aslan sarà stato chiamato a partecipare. L'architetto vorrà andarci assieme alla sposa Nazli. Il suo intento sarà ufficializzare una prima apparizione pubblica dopo il matrimonio.

La cuoca turca si sentirà molto stanca ed inizialmente si opporrà alla proposta del marito. Tuttavia, se l'Aslan si presentasse solo alla mostra, potrebbe destare sospetti sul suo matrimonio.

Durante la mostra, le sorelle Nazli e Asuman avranno una violenta discussione. Questo battibecco sarà diverso dagli altri litigi del passato. Infatti, la cuoca sarà ancora una volta infastidita dall'atteggiamento della sorella.

A quel punto, Asuman prenderà una drastica decisione, ovvero di andare a vivere dallo zio paterno di Bulut.

Quando la ragazza giungerà in casa di Deniz, dovrà attenderlo per un po' di tempo e il musicista non farà ritorno. Tutti saranno preoccupati per la sua assenza. Successivamente, si scoprirà che Deniz ha perso il controllo della sua motocicletta, scontrandosi contro un camion. Fortunatamente, il giovane non riporterà gravi ferite.

Nazli messa alle strette da Hakan

Stando alle anticipazioni di Bitter Sweet, il litigio tra Nazli ed Asuman sarà aggravato dal piano di Hakan Onder. Il perfido uomo ricatterà infatti la giovane cuoca turca. L'uomo mostrerà a Nazli un video in grado di incolpare Asuman di omicidio. Gli scagnozzi di Hakan creeranno poi le condizioni favorevoli per far sembrare che Asuman commetta l'assassinio di Muzzafer, filmando tutto di nascosto.

Ovviamente, non ci sarà alcun delitto.

In cambio del silenzio di Hakan, Nazli dovrà divorziare da Ferit Aslan. Se il video dovesse venire alla luce, Asuman passerebbe seri guai in prigione. La cuoca si troverà così costretta a rifiutare la vera proposta d'amore di Ferit. L'Aslan però, si insospettirà del comportamento della moglie e deciderà di indagare.