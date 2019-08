Le anticipazioni della nota telenovela iberica Una vita, riservano entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a sabato 31 agosto, Arturo racconterà ai suoi vicini che presto diventerà completamente cieco. Nel frattempo Silvia Reyes svelerà a Felipe che è riuscita a trovare un dottore in grado di curare Arturo. Intanto Flora cercherà di consolare Peña, poiché sarà ancora in galera.

Frattanto Peña sarà convinto che ormai sarà condannato a morte. In seguito Flora non si arrenderà facilmente e chiederà a Felipe di prendere le difese di Peña.

Ursula incontra suo padre

Nelle prossime puntate di Una Vita, che verranno trasmesse dal 26 al 31 agosto, Ursula incontrerà suo padre, il signor Koval, il quale sarà d'accordo con Samuel. In seguito Koval non avrà alcuna pietà per sua figlia Ursula e ordinerà al commissario Mendez di trasferirla immediatamente in un manicomio.

Nel frattempo Arturo sarà visitato dal dottor Taronji. Quest'ultimo consiglierà a Valverde di operarsi quanto prima. Successivamente Iñigo e Flora si organizzeranno per aprire nuovamente La Deliciosa. Poi Lolita cercherà di convincere Felipe a difendere Peña in tribunale. Nel contempo Blanca si recherà da sua madre Ursula e gli confesserà che in realtà Moises è vivo. Intanto Lolita avrà una discussione con Antoñito. Quest'ultimo trascurerà parecchio il suo lavoro e dedicherà attenzione soltanto al progetto del tergilune.

Ursula viene portata in manicomio

Ursula verrà portata in manicomio e verrà vista da tutti quanti i suoi vicini con indosso la camicia di forza. In seguito Diego e Blanca racconteranno ai loro vicini le numerose malefatte di Ursula, come anche il rapimento di Moises. Nel frattempo Arturo continuerà a rifiutare l'operazione consigliata dal suo dottore. Poi Flora vorrebbe vendere la pasticceria, cosicché da permettere a Peña di avere un buon avvocato, ma Iñigo non sarà d'accordo con la decisione della donna.

In seguito Ramon scoprirà le numerose menzogne raccontate da Antoñito e sarà notevolmente adirato con l'uomo. Frattanto Diego e Blanca decideranno di trasferirsi a Huelva. Intanto Samuel si recherà da Ursula in manicomio e le confesserà di voler uccidere Moises, così da portare a termine il piano precedentemente fallito dalla donna. Successivamente Blanca chiederà proprio a Samuel di trasferirsi insieme a lei, il piccolo Moises e Diego a Huelva.

Arturo decide di operarsi

Lucia farà ritorno dal suo viaggio a Salamanca e troverà in casa soltanto Felipe, poiché Celia sarà già partita per l'Inghilterra per raggiungere Tano. Intanto Susana consiglierà a Ramon di fare un'offerta per acquistare La Deliciosa. Nel frattempo Arturo Valverde deciderà di operarsi alla vista. In seguito Samuel sarà assai turbato per il trasferimento di Blanca. Poi a causa della partenza di Diego, i due fratelli Alday divideranno l'eredità del loro padre Jaime.

Successivamente Iñigo sarà sempre più convinto di non voler vendere la pasticceria, pertanto rifiuterà l'offerta di Ramon. Nel contempo Lolita non sopporterà più l'ossessione di Antoñito per il tergilune. Poi Susana consegnerà ad Arturo una lettera da parte di Elvira. Infine Diego riceverà notizie dall'investigatore privato Riera che riguarderanno Muñiz, l'uomo che ha aggredito lui e Blanca durante il viaggio in carrozza.