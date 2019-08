Le anticipazioni della prossima settimana di Una vita rivelano che in paese tutti incominceranno a sospettare di Samuel. Riera proverà in tutti i modi a chiedere un incontro a Blanca e Diego per potergli parlare urgentemente dell'uomo misterioso. Nel frattempo, però, i due ragazzi riceveranno una lettera che insinuerà loro ancora più dubbi in merito alla sincerità di Samuel. Il Colonnello Valverde, inoltre, si sottoporrà all'intervento per rimuovere le cataratte ma le cose non andranno esattamente come tutti si aspettavano.

Una Vita episodi del 2, 3 e 4 settembre: Diego e Blanca scoprono una lettera

La puntata di lunedì 2 settembre di Una Vita sarà incentrata su Servante. Quest'ultimo si mostrerà particolarmente silenzioso e pensieroso al punto da creare molte domande in Casilda e Lolita. Le due donne faranno il possibile per cercare di comprendere che cosa possa aver destabilizzato così tanto l'uomo. Le loro ricerche, però, risulteranno vane dal momento che non riusciranno a venire a capo della questione.

Martedì 3 settembre, invece, vedremo che Diego e Blanca faranno una drastica scoperta. I due verranno in possesso di una lettera molto pericolosa su Samuel. La persona che gliela fornirà sarà Riera. Nel leggere con attenzione quanto scritto, si renderanno conto del fato che la calligrafia dell'uomo è la stessa dell'autore delle lettere attribuite a Jaime.

Mercoledì 4 settembre assisteremo al continuo delle indagini e dei dubbi di Blanca e Diego sul fratello di quest'ultimo.

Riera, inoltre, farà il possibile per cercare di mettersi in contatto con Diego. L'uomo lo informerà di essere in possesso di alcune informazioni estremamente importanti e compromettenti su Samuel.

Trame del 5 e 6 settembre: spunta tutta la verità su Samuel

Giovedì 5 settembre, invece, sarà il giorno del tanto atteso e temuto processo. Grazie alla testimonianza di Cesareo, Felipe riuscirà a far assolvere Pena dalle terribili accuse di omicidio.

Anche per il Colonnello Valverde sarà un giorno estremamente importante. L'uomo, finalmente, si sottoporrà all'intervento chirurgico agli occhi. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno esattamente come ci si aspettava. Il medico, infatti, informerà tutti i presenti di non essere riuscito a rimuovere tutte le cataratte, pertanto, la vista non ritornerà perfettamente.

L'ultima puntata della settimana di Una Vita della settimana, invece, quella di venerdì 6 settembre, sarà caratterizzarta da un colpo di scena.

Blanca e Diego apprenderanno da RIera la verità su Samuel. Quest'ultimo è il responsabile dell'assalto alla loro carrozza, così come è il responsabile dell'incidente di Diego.