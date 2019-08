Mercoledì 14 agosto su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della soap opera iberica Una vita e dove, stando alle anticipazioni, vedremo come si evolverà la vicenda legata alla morte di Jaime Alday e all'arresto di Samuel. Il giovane Alday infatti, è stato arrestato con l'accusa di aver assassinato il padre, anche se Diego sarà convinto che il fratello sia stato soggiogato da Ursula, con la quale avrà un duro confronto di fronte a tutti. Nel frattempo ad Acacias, si saranno perse le tracce di Silvia, la quale è stata aggredita e poi rapita da un uomo misterioso. Chi sarà costui?

Una vita trama del 14 agosto: Silvia sparisce nel nulla, Arturo preoccupato

Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno anche la nuova puntata di Una vita in onda mercoledì 14 agosto su Canale 5 e dove Arturo comincerà a preoccuparsi per Silvia, sparita nel nulla poco prima di presenziare ad una cena. La donna come sappiamo, è stata aggredita da un uomo misterioso per strada e da allora se ne sono perse le tracce.

Il colonnello chiederà aiuto a Liberto, il quale a sua volta, chiederà notizie della Reyes ad Esteban, ma nemmeno il giovane saprà dove sia finita la donna. Lucia intanto, comunicherà la sua intenzione di ritornare a Salamanca per sistemare le cose con il suo padrino, mentre i domestici della soffitta vorranno organizzare una festa di benvenuto per il nuovo guardiano, il quale però, non sarà per nulla d’accordo con l’iniziativa ed anzi, criticherà la loro decisione.

Anticipazioni Una Vita: Blanca racconta a Leonor che Samuel è un assassino

Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio della soap iberica rivelano che, dopo l’inatteso arresto di Samuel, Blanca si confiderà con Leonor, raccontandole ciò che le ha confessato Diego che, come sappiamo, ha ritrovato il corpo in via di decomposizione del padre. Oltre a ciò, la giovane Dicenta dirà alla Hidalgo che, proprio Samuel è stato arrestato con l’accusa di aver assassinato Jaime e ciò, grazie ad un fermacarte di sua proprietà ritrovato da Diego accanto al cadavere.

Mentre tutti saranno ancora basiti dalla notizia dell’arresto del giovane Alday, sarà invece Liberto a prendere le sue difese. Il nuovo guardiano Cesareo intanto, aiuterà Flora a rintracciare il misterioso Indiano che sta dando la caccia a Pena.

Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita anche nella prossima puntata del 14 agosto, in onda come di consueto a partire dalle 13:40 su Canale 5.

Per rivedere le puntate della soap iberica è possibile collegarsi al sito Mediaset Play dove, oltre agli episodi integrali, saranno disponibili anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.