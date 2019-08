Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda giovedì 15 agosto a partire dalle 13:40 su Canale 5. Anche il giorno di Ferragosto i fan della soap iberica potranno seguire le vicende ambientate ad Acacias, dove vedremo come si svilupperà la vicenda legata all’arresto di Samuel il quale, riceverà la visita del fratello Diego. Nel frattempo, Leonor capirà che Inigo le ha detto la verità riguardo ad Eva e al piccolo Nacho, mentre Ramon sarà in crisi per il discorso che dovrebbe tenere come padrino di Cabrahigo. Ancora nessuna traccia di Silvia Reyes, rapita da un uomo misterioso poco prima di presenziare ad una cena dal colonnello Valverde.

Una vita anticipazioni: Diego va a trovare Samuel in carcere e gli urla il suo disprezzo

Una nuova ed emozionante puntata attende i telespettatori di Una vita nel giorno di Ferragosto, dove vedremo che Diego, ancora sconvolto per il ritrovamento del corpo senza vita del padre, dovrà fare i conti con un’altra amara verità. Secondo gli indizi infatti, sembra sia stato proprio il fratello ad assassinare Jaime e ciò porterà il maggiore degli Alday ad avere un faccia a faccia proprio con Samuel durante una visita in carcere e dove gli urlerà tutta la sua rabbia.

Intanto ad Acacias, Ramon sarà molto in ansia per il discorso che dovrebbe tenere alla festa patronale di Cabrahigo ed entrerà in crisi quando Trini e Lolita non apprezzeranno le parole che ha scritto. Il discorso del Palacios sembrerà infatti troppo formale e le due donne lo criticheranno.

Una Vita, trama del 15 agosto: Leonor scopre la verità su Eva, nessuna traccia di Silvia

Gli spoiler relativi all’episodio in onda il 15 agosto svelano che Arturo sarà sempre più in ansia per Silvia, di cui si sono perse le tracce.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il colonnello insieme ad Esteban, si metterà alla ricerca della Reyes, dopo aver intuito che la sua amata è finita nelle mani di qualcuno che le vuole fare del male. Intanto Leonor vedrà Pena dare del denaro ad Eva e capirà che Inigo le ha detto la verità sulla donna e il bambino. I due in realtà sono stati pagati dal vero Cervera per indurre Inigo ad aiutarlo nella questione dell’Indiano, il quale come vedremo, si sta aggirando minaccioso nel quartiere.

Flora intanto, innamorata del Pena, chiederà aiuto al nuovo guardiano Cesareo per rintracciare il misterioso uomo.

Un nuovo avvincente episodio di Una vita attende i numerosissimi fan anche giovedì 15 agosto a partire dalle 13:40 su Canale 5, dove i telespettatori potranno seguire tutte le vicende ambientate a calle Acacias. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip che racchiudono i momenti salienti di ogni episodio.