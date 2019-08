Il Segreto, la famosa soap iberica firmata da Aurora Guerra, promette nuove sorprese ai telespettatori. Le trame spagnole delle anticipazioni, infatti, prevedono che Dori Vilches, un'infermiera senza scrupoli, entrerà nelle storie di Puente Viejo, nascondendo la sua relazione con Fernando Mesia.

Maria non si arrenderà e si ritroverà ad affrontare la nuova infermiera

Molto presto nelle avventure dei personaggi de Il Segreto ci sarà l'ingresso di un nuovo misterioso personaggio.

Maria Castañeda, costretta sulla sedia a rotelle a causa di un attentato a Francisca, sarà molto determinata a rimettersi in piedi, nonostante il referto infelice del medico. La donna crederà di non poter riprendere l'uso delle gambe, a causa delle macchinazioni di Fernando Mesia che le farà credere che la sua situazione è disperata. L'uomo corromperà il medico perché comunichi a Maria un referto sbagliato, in modo tale da avere il totale controllo sulla vita della donna a causa della sua presunta infermità.

L'uomo si fingerà disposto a tutto pur di aiutare la Castañeda, tanto da assumere un'esperta infermiera che la aiuti nella riabilitazione. Sarà proprio in questa occasione che Dori Vilches farà il suo ingresso nelle loro vite: pagata da Fernando per evitare miglioramenti nella riabilitazione, si rivelerà un vero e proprio incubo per la donna.

La rabbia del Mesia nei confronti di Dori farà scoprire il segreto tra i due: hanno una relazione

Il personaggio senza scrupoli metterà in atto i progetti del Mesia, che saranno quelli di far scoraggiare la donna nella sua battaglia per camminare.

Il rapporto tra Maria e la sua infermiera si rivelerà da subito molto difficile e scontroso, ma qualcosa andrà storto nei perfidi piani e la Castañeda riuscirà ugualmente ad ottenere dei miglioramenti di salute, sotto gli occhi sgomenti di Fernando.

Una volta appresi i progressi di Maria, il Mesia andrà su tutte le furie perché Dori non si dimostrerà in grado di eseguire ciò che gli aveva ordinato.

L'uomo cercherà di distogliere la Castañeda dal continuare la sua terapia di riabilitazione e poi affronterà Dori. Fernando la raggiungerà, furioso, nella sua stanza e lì si scoprirà che tra i due non c'è un semplice rapporto lavorativo. Sarà svelato che la Vilches esegue gli ordini di Fernando, perché è innamorata perdutamente dell'uomo e non per un tornaconto economico. Per il suo amore, Dori gli prometterà che farà di tutto affinché le cose procedano come previsto dai piani.

Fernando, ovviamente approfitterà della situazione per ingannare Maria, arrivando anche a cambiare di nascosto la sua terapia perché non ne abbia alcun beneficio.