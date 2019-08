Quest'anno tra i protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle ci sono stati Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, i quali fin dal primo momento hanno dimostrato di avere un ottimo feeling sulla pista da ballo, al punto tale da far ingelosire il marito della ballerina, Stefano Oradei. Veera e Osvaldo, a distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione di Milly Carlucci, hanno deciso di uscire allo scoperto e hanno ufficializzato sui social la loro relazione.

Tuttavia in queste ore, una nuova "bomba" è stata lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, dove ha svelato che nella scorsa edizione dello show Oradei avrebbe avuto un flirt con la concorrente Gessica Notaro.

Ballando con le stelle, Oradei avrebbe tradito Veera prima ancora che lei lo tradisse con Osvaldo

Dandolo ha fatto sapere sulle pagine di Oggi che nelle ultime ore circola, con insistenza, una voce che racconta che il rapporto tra Veera e Oradei fose in crisi già da un bel po' di tempo.

Il motivo di questa frattura avrebbe a che fare con la bella Gessica Notaro, che nell'edizione precedente di Ballando con le Stelle aveva lavorato in coppia proprio con il ballerino.

Ebbene, sembrerebbe che tra Stefano e Jessica ci fosse un gran bel feeling non soltanto sulla pista da ballo, ma anche al di fuori, tanto che su Oggi si parla di vero e proprio tradimento ai danni della Kinnunen. Tuttavia, in quell'occasione, sembrerebbe che la questione rimase privata e che venne risolta tra le mura domestiche dello show del sabato sera di Rai 1.

Tuttavia Alberto Dandolo ha rivelato che di questo flirt tra Gessica Notaro e Oradei, ne fossero a conoscenza quasi tutti, a partire dalla padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, la quale, però, preferì non accendere i riflettori su questa storia.

Milly Carlucci avrebbe taciuto sul flirt tra Oradei e la Notaro

Secondo la ricostruzione fatta da Oggi, si scelse di preservare l'immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne, e di conseguenza il presunto tradimento ai danni della ballerina Veera venne taciuto durante gli appuntamenti in diretta con Ballando con le Stelle.

La stessa cosa, però, non è stata fatta quest'anno visto che quando Oradei ha mosso i suoi dubbi circa il rapporto sempre più stretto tra Veera e Osvaldo, al punto tale da impedirle di fare una trasferta con l'ex calciatore per il programma, la Carlucci è intervenuta duramente in diretta tv.

La conduttrice bacchettò Stefano Oradei, dicendo che in questo modo aveva messo in discussione non soltanto la professionalità della sua compagna, ma anche dell'interno programma.

A distanza di mesi, però, Veera e Osvaldo hanno ufficializzato la loro storia d'amore.