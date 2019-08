Le riprese di Temptation Island Vip 2 sono ufficialmente iniziate e cresce la curiosità di scoprire coloro che parteciperanno al programma in qualità di ragazzi single. Ci saranno dei volti noti al pubblico di Canale 5? Da sempre, Uomini e donne rappresenta un terreno fertile per coloro che arriveranno in Sardegna per tentare le sei coppie in gara e anche la seconda edizione del docu-reality dedicato alle celebrità dovrebbe rispettare tale abitudine.

L'indiscrezione arriva dal portale 'Il Vicolo delle News' che ha notato il silenzio nei social network di alcuni ex corteggiatori di Uomini e donne dopo l'inizio delle riprese a Santa Margherita di Pula. Tra di essi non è sfuggita l'assenza di Antonio Moriconi, dato in passato tra i papabili tronisti per l'edizione 2019-20 del programma condotto da Maria De Filippi. Insieme a lui potrebbero vestire i panni dei ragazzi single anche altri ex corteggiatori quali Fabrizio Baldassarre e Federica Spano.

Antonio Moriconi potrebbe approdare a Temptation Island

Sono giorni di attesa per i telespettatori di Uomini e donne e Temptation Island Vip. Se nel caso del programma condotto da Maria De Filippi si attendono i nomi dei prossimi protagonisti del Trono Classico, per il docu-reality sardo sono i tentatori a destare la curiosità dei fan. Sebbene ancora non siano arrivate le conferme ufficiali da parte della redazione, i silenzi social di alcuni ex corteggiatori di U&D lascerebbero presagire proprio ad uno sbarco in Sardegna.

Tra i single, come segnalato dal portale 'Il Vicolo delle News', dovrebbe esserci Antonio Moriconi. Noto in qualità di corteggiatore di Teresa Langella, che solo dopo il weekend in villa gli ha preferito Andrea Dal Corso. Il maestro di sci è sempre stato annoverato tra i possibili tronisti dell'edizione 2019-20 anche se la redazione potrebbe avergli riservato un altro ruolo. Proprio come l'ex rivale Andrea Dal Corso, anche per lui potrebbe arrivare il momento di vestire i panni del tentatore.

Altri possibili tentatori

Insieme ad Antonio Moriconi, dovrebbero sbarcare a Temptation Island Vip 2 anche altri volti noti al pubblico di Uomini e donne. Tra di essi, non è sfuggito il silenzio social di Fabrizio Baldassarre (ex corteggiatore di Sabrina Ghio e Angela Nasti) e dell'ex tronista Nicolò Brigante. In campo femminile, potrebbero essere dato spazio anche a Federica Spano (nota per la recente corte ad Andrea Cerioli), Federica Francia (corteggiatrice di Andrea Zelletta) e Cecilia Zagarrigo.

Quest'ultima è balzata alle cronache del programma condotto da Maria De Filippi per avere tentato di conquistare, ma senza esito positivo, sia Oscar Branzani che l'ex tronista Luca Onestini.