I fan dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore iniziano già a sentire la mancanza delle avventure di Ferit Aslan e Nazli Piran. Per fortuna la soap è stata momentaneamente sospesa soltanto la settimana di ferragosto. Al termine della breve pausa estiva infatti le vicende della cuoca e dell’architetto torneranno a coinvolgere il pubblico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che ci sarà uno sviluppo nel rapporto di due personaggi della Serie TV.

Si tratta di Tarik, che troverà finalmente il coraggio per confessare il suo amore a Fatos. A gran sorpresa quest’ultima non avrà affatto la reazione che l’autista si sarebbe aspettato di vedere, visto che frenerà sul nascere una probabile relazione sentimentale tra lei e l’uomo.

Ferit festeggia il suo compleanno, Tarik si dichiara a Fatos

Negli episodi che i telespettatori italiani potranno guardare sulla rete ammiraglia Mediaset molto probabilmente a settembre 2019, Nazli organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per Ferit.

Al party dell’architetto prenderà parte anche un famoso stilista che dopo aver appreso tramite Engin che Fatos svolge la sua stessa professione, non esiterà a chiedere alla donna di farle vedere i suoi lavori per poterla assumere. Intanto l’Aslan farà i conti con uno spiacevole inconveniente, poiché nel corso dei festeggiamenti troverà la sua ex fidanzata Pelin Turan. Il giorno seguente la migliore amica di Nazli accetterà di presentarsi al suo nuovo colloquio di lavoro, e non avendo nessun disegno da far vedere allo stilista costringerà Tarik e Manami a passare con lei l’intera notte per non farla addormentare, in modo da poter terminare il suo progetto.

La trama continuerà ad essere abbastanza movimentata quando l’autista della Pusula Holding si offrirà volontario per accompagnare Fatos al tanto atteso appuntamento. Prima del colloquio Tarik avrà modo di stare da solo con la stilista, e dopo aver frainteso un discorso della donna finirà per confessarle di amarla.

L’autista capisce che la stilista non ricambia i suoi sentimenti

La coinquilina di Asuman rimarrà spiazzata dopo aver ascoltato le parole di colui che ha sempre considerato un amico.

A quel punto la migliore amica di Nazli metterà un freno alle intenzioni di Tarik, dato che si rifiuterà di rispondere alla sua dichiarazione d’amore con la scusa di dover incontrare lo stilista. Successivamente Fatos si confiderà con la sorella della Piran su quanto accaduto tra lei e l’autista. Asuman sceglierà di essere sincera con la sua amica, infatti le dirà che in realtà Tarik le ha confidato già da parecchio tempo di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti.

A quel punto la stilista troverà conforto con la cuoca, che le consiglierà di non dare delle false speranze all’autista. Nel frattempo Tarik avendo intuito che la donna che ha fatto breccia nel suo cuore prova solo affetto per lui, per nascondere il suo dispiacere le farà presente che potranno continuare a rimanere amici. Nonostante ciò, Fatos avendo ormai scoperto che l’autista di Engin si è preso una vera cotta per lei farà un gesto contraddittorio: la stilista inviterà Manami a smettere di corteggiare Tarik.