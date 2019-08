Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera 'Una vita' che vanno da lunedì 12 fino a sabato 17 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego. Quest'ultimo farà delle indagini approfondite intorno alla morte del padre che lo porteranno a capire chi è stato ad assassinare Jaime e si tratta di Samuel. La vita del più giovane degli Alday sarà destinata a un drammatico epilogo dopo che verrà arrestato.

Arturo proverà a mettere da parte i drammatici momenti vissuti in passato ma Esteban proverà a rincuorare il colonnello spiegandogli di non volergli portare via Silvia. Il generale perderà la tranquillità dopo aver fatto i conti con una notizia preoccupante. La Reyes verrà rapita, ma non si capirà il motivo che ha spinto una persona misteriosa a comportarsi in questo modo. Celia, dal canto suo seguirà il consiglio di Lucia e deciderà di separarsi per un breve periodo di tempo da Joaquin con la speranza di poter chiarire le incomprensioni.

La Dicenta vuole lasciare la propria abitazione

Ursula ordinerà a Carmen di preparare le valigie per farla partire nel modo più veloce possibile e Diego non riuscirà a dimenticare la drammatica scoperta riguardo all'assassinio di Jaime, informando dell'accaduto Blanca. I domestici decideranno di organizzare una festa di benvenuto a Cesareo chiamato a sostituire Paquito come vigilante notturno. Il Valverde sarà preoccupato per l'assenza di Silvia e chiederà aiuto a Liberto per mettersi in contatto con Esteban e capire dove possa trovarsi la Reyes.

Lucia sarà pronta per fare ritorno a Salamanca e concedersi un periodo di riflessione. Blanca metterà al corrente Leonor dell'arresto di Samuel con l'accusa di aver ucciso Jaime, mentre Liberto vorrà proteggere il fratello di Diego.

Carmen vittima di Ursula

Ramon perderà l'entusiasmo di essere stato nominato come padrino alla festa patronale di Cabrahigo e non sarà in grado di controllare le ansie dopo che Trini e Lolita criticheranno il discorso da lui scritto.

Esteban e Arturo velocizzeranno le ricerche di Silvia dopo essersi resi conto che la ragazza è finita nel mirino di una persona pronta a farle del male. Diego si recherà in carcere per avere un incontro con il fratello al quale non nasconderà il disprezzo per l'omicidio commesso. Esteban e Arturo scopriranno che la Reyes è stata rapita da Blasco, un vecchio nemico mentre Samuel otterrà la scarcerazione grazie all'intervento di Liberto.

Carmel vorrà fermare le intenzioni di Ursula impedendo alla Dicenta di lasciare il quartiere di Acacias. La Dicenta colpirà diverse volte la cameriera al ventre e, dopo aver accoltellato Carmen, si nasconderà in una pensione con il piccolo Moises.