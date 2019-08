Arriva una notizia brutta per i fan della soap opera Una vita che hanno seguito appassionatamente la tormentata storia d’amore tra Teresa Sierra (Alejandra Meco) e Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), protagonisti della seconda stagione. Gli ultimi spoiler riguardanti ciò che accadrà nei prossimi capitoli iberici, annunciano che l’amatissimo ispettore si riaffaccerà nelle vicende ambientate nel lussuoso quartiere di Acacias 38 da solo dopo ben dieci anni.

Lo storico poliziotto dopo aver appreso che Celia e Trini sono passate a miglior vita durante la sua lunga assenza, confesserà al suo amico Felipe Alvarez Hermoso con il quale è rimasto in buoni rapporti che sua moglie è deceduta.

L’ispettore Mauro ritorna ad Acacias 38 dopo dieci anni

Lo scorso mese è arrivato un annuncio che ha reso felici tutti i telespettatori dello sceneggiato iberico. Dal sito Diez Minutos è stato anticipato in anteprima che gli abitanti di Acacias 38 riabbracceranno un personaggio del passato.

Si tratta di Mauro San Emeterio, che rimetterà piede nel quartiere spagnolo a distanza di molti anni, ma nelle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE ad agosto 2019. L’ispettore fece la sua uscita di scena con la sua amata Teresa Sierra per consentire alla donna di dare alla luce il loro bambino in tranquillità, dopo aver rischiato di perderla per colpa di Cayetana e Ursula.

Successivamente il commissario e la maestra ricevettero la visita in Francia del loro caro amico Felipe Alvarez Hermoso, e da allora non si ebbero più notizie della coppia. Il portale spagnolo ha annunciato che l’attore Gonzalo Trujillo è tornato a far parte del set della telenovela per rivestire il ruolo di Mauro. Ebbene sì a quanto pare occorrerà attendere pochi giorni per poter rivedere finalmente lo storico poliziotto, che dovrà ambientarsi in un paese molto diverso da quello di un tempo sia per l’arrivo di nuovi cittadini e per l’abbandono delle sue vecchie conoscenze avvenuto sia prima e dopo un salto temporale.

San Emeterio annuncia la morte della moglie Teresa a Felipe

Purtroppo sono iniziate a trapelare delle prime anticipazioni riguardo alla riapparizione di San Emeterio. Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale SuperTele a breve si scoprirà che la moglie dell’ispettore è morta. È proprio così, Mauro ritornerà a calle Acacias facendo rimanere scioccati tutti i vicini, e comunicherà all’avvocato Felipe che la sua amata non è più in vita.

Facendo un passo indietro, il pubblico ricorderà che Teresa prima di lasciare la Spagna era in stato interessante, ma al momento non è possibile sapere se l’insegnante non è riuscita a mettere al mondo la sua creatura. In attesa di sapere qualcosa di più sulle trame è bene precisare che queste scene verranno trasmesse in Italia tra circa un anno, per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola. A partire da settembre 2019 infatti il pubblico italiano assisterà alla quarta stagione dello sceneggiato che segnerà l’ingresso di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Dani Tatay). Il ritorno di Mauro San Emeterio invece avrà luogo nella quinta serie già in corso nella penisola iberica.