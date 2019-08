Nelle puntate americane di Beautiful si tornerà a vedere Vincent Walker, interpretato dall'attore Joe LoCicero. Thomas Forrester, scapperà in elicottero, i suoi diabolici piani e le sue ossessioni non termineranno e si rivolgerà nuovamente al suo amico di vecchia data. Di sicuro il figlio di Ridge starà tramando e non intenderà essere scoperto. Non riuscirà a portare con lui la moglie ma non rinuncerà alla donna dei suoi sogni.

Beautiful puntate americane: Vincent nasconderà Thomas

Thomas, da sempre amico di Vincent Walker, non si dimenticherà di lui nel momento del bisogno. Liam verrà drogato a una festa organizzata da Steffy proprio dal figlio di Ridge. Lo Spencer perderà ogni limitazione e finirà con andare a letto con Steffy.

Già al mattino seguente, però, Liam si pentirà e chiederà scusa alla sua ex moglie, da cui aveva ottenuto da poco l'annullamento del matrimonio.

La Logan, pure amando l'ex marito, lo spingerà da Steffy e reputerà giusto sposare Thomas ed accudire il piccolo Douglas, orfano da poco della madre Caroline.

Poco prima di sposarsi, Hope scoprirà che Beth non è morta, quindi non seguirà nella fuga Thomas che partirà da solo in elicottero. Senza alcun dubbio il fratello di Steffy starà tramando qualche cosa di molto tragico, preso come è dalla sua mente squilibrata.

Vincent aiuterà Thomas, Hope riavrà sua figlia

L'ossessione principale di Thomas è Hope, egli verrà aiutato a nascondersi dall'amico Vincent. Nel frattempo, Liam scoprirà che la figlia avuta dalla Logan non è morta ma è stata adottata da Steffy. Brooke sarà sempre più in ansia per quello che potrebbe succedere a Hope.

Lo Spencer nutrirà una forte paura della vendetta di Thomas. Quest'ultimo tornerà a Los Angeles e qui capirà che Hope è sempre innamorata di Liam.

Inoltre, la coppia ha ritrovato Beth che non è morta in seguito al parto sull'isola di Catalina.

Ridge, intanto, scoprirà i problemi psichici del figlio e non riuscurà più a riporre fiducia in lui. Thomas, avrà in mente di riconquistare Hope e raggiungerà la casa sulla scogliera. I genitori della Logan dovranno affrettarsi a recarsi dalla figlia, prima che arrivi Thomas, intenzionato a riaverla.

Dopo i vari chiarimenti tra le due madri, la piccola Beth verrà riconsegnata alla madre naturale.

Hope cecherà di dare rassicurazioni a Steffy che, pure capendo che la piccola è stata adottata per dare una compagnia alla sua Kelly, dovrà ridarla alla sua vera mamma.

Steffy sarà straziata dal dolore, mentre Hope tornerà a essere felice insieme alla figlia e a Liam che non l'ha mai abbandonata. Thomas dovrà essere sottoposto alle cure del caso, la sua ossessione ha contribuito a togliere il sorriso a troppe persone.