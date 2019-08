La presentazione di Giulia Quattrociocche come nuova tronista di Uomini e donne è stata accolta positivamente dai telespettatori, che hanno apprezzato la sua completa estraneità al mondo dello spettacolo. Studentessa romana di 27 anni, la neo-tronista non è stata una corteggiatrice, né tanto meno una tentatrice a Temptation Island. Nei suoi trascorsi non sembravano esserci neppure delle amicizie con altri volti noti, almeno fino a quando sul web hanno cominciato a rimbalzare alcune chat da lei scambiate con Francesco Chiofalo.

Stando a tali indiscrezioni, quest'ultimo le avrebbe scritto dei messaggi compromettenti, che avrebbero persino scatenato una crisi con la fidanzata Antonella Fiordelisi. Sulla questione hanno quindi deciso di intervenire proprio Francesco e Antonella che hanno categoricamente smentito tale chat, rivelando che si trattava di screenshot contraffatti.

Nessun rapporto tra Francesco Chiofalo e Giulia Quattrociocche

Chiamato in causa dopo l'annuncio di Giulia Quattrociocche come nuova tronista di Uomini e donne, Francesco Chiofalo ha subito raccontato la sua versione dei fatti, negando di avere scambiato con lei dei messaggi compromettenti.

Il personal trainer romano ha precisato che si è trattato di una notizia falsa, ideata da qualcuno che molto probabilmente prova per lui del forte risentimento. Pur non facendo il nome della persona in questione, Chiofalo si è detto certo che non si tratti di un semplice hater, che si sarebbe limitato a scrivere qualche commento pungente contro di lui. Ha quindi aggiunto: "Uno in particolare in mente ce l’ho ma non voglio dire niente perché esiste un karma che vede e provvede!" Secondo alcuni fan, la persona alla quale si riferisce potrebbe essere Selvaggia Roma, l'ex fidanzata con la quale Francesco era approdato a Temptation Island due anni fa.

Le chat compromettenti frutto di Photoshop

Proseguendo con il suo sfogo su Instagram, Francesco Chiofalo ha rivelato che la chat scambiata con la nuova tronista di Uomini e donne è falsa, in quanto frutto di Photoshop. Ha poi sottolineato che tutto procede per il meglio con la sua attuale fidanzata Antonella Fiordalisi, parole confermate anche da quest'ultima. Affidandosi ad Instagram, infatti, la schermitrice ha precisato di non avere lasciato Chiofalo a differenza di quanto trapelato da alcuni account nei social network.

Anche lei ha lanciato una frecciatina a colei che avrebbe diffuso la finta chat e che, a suo dire, sarebbe stata soltanto alla ricerca di un po' di pubblicità. Anche in questo caso appare innegabile il riferimento alla ex di lui, Selvaggia Roma.