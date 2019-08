Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Una vita", scritta e ideata da Aurora Guerra. Le trame si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse dal 2 al 7 settembre, tutti i pomeriggi su Canale 5 e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Al centro di tutte le vicende della soap, questa settimana, avremo la scarcerazione di Peña, l'operazione agli occhi di Arturo e il rapimento di Moises da parte di Samuel.

Arturo verrà operato agli occhi

Le anticipazioni della soap "Una vita" ci segnalano che Riera rivelerà a Diego e Blanca di aver ricevuto delle importante informazioni su Muñiz, il criminale che assaltò la loro carrozza quando volevano fuggire da Acacias 38. Arturo deciderà di farsi operare agli occhi e prima di entrare in sala operatoria si dichiarerà a Silvia. Flora sarà costretta ad affrontare le preoccupazioni per il processo di Peña e la rabbia di Susana, che si scaglierà contro di lei quando Iñigo si rifiuterà di vendere La Deliciosa a Ramon.

Fabiana e Casilda rimarranno molto stupite nello scoprire che Servante ha stravolto la loro portineria, trasformandola in un bunker capace di proteggerlo dagli spari del cannone in costruzione.

Diego e Blanca lasceranno in anticipo una cena organizzata per loro a casa di Felipe per raggiungere Riera, che gli confesserà che a ingaggiare Muñiz è stato Samuel. Nel frattempo quest'ultimo sparirà, portando con sé il piccolo Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L'operazione di Arturo non avrà gli esiti sperati a causa del''anestesia. Antoñito continuerà a trascurare Lolita per perseguire il progetto del "tergilune". Peña verrà rilasciato dal carcere, dopo che Cesareo testimonierà in suo favore. Riera si recherà da Carmen e le dichiarerà nuovamente il suo amore, senza però confessarle quello che ha fatto Samuel. Quest'ultimo farà sapere a Blanca e Diego che il loro bambino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a seguito di una violenta crisi di vomito e febbre.

Samuel corromperà il personale dell'ospedale

Dopo l'operazione agli occhi, Arturo diventerà cieco. Lolita cercherà di non far capire al suo fidanzato che ha rotto per errore "il tergilune". Peña ritornerà a Calle Acacias, mentre Blanca si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel comportamento del personale dell'ospedale in cui è ricoverato Moises. Quello di cui la giovane non sarà a conoscenza è che Samuel ha corrotto tutti i dottori e le infermiere del reparto in cui si trova il bambino.

Leonor chiederà a Iñigo di considerare l'idea di far diventare Peña uno dei soci de La Deliciosa. Lucia confesserà a Felipe che un amico di Joaquin le ha lasciato in eredità una rendita di 1.000 pesetas al mese. Arturo e Silvia si impegneranno a organizzare il loro matrimonio nel migliore dei modi. Diego chiederà a Riera di indagare sul dottor Guillen. Blanca cercherà di portare via Moises dall'ospedale, ma gli infermieri non glielo permetteranno.

Lolita troverà il coraggio di rivelare ad Antoñito che è stata lei a far cadere accidentalmente il "tergilune". Il dottor Guillen si ribellerà ai piani di Samuel, ma quest'ultimo continuerà a ricattarlo per costringerlo a fare del male al piccolo Moises.