Nuovi dibattiti social per la redazione di Uomini e donne, costantemente sotto attacco nonostante le riprese del dating show siano attualmente in pausa. Qualche giorno fa era stato Mario Serpa a dare inizio ad una nuova querelle, dopo avere visto le immagini di autori del programma in vacanza con il suo ex Claudio Sona. Ne era scaturito uno scontro incrociato, che aveva chiamato in causa Raffaella Mennoia e altri protagonisti ed ex protagonisti del programma.

Ma se Gianni Sperti si era subito schierato dalla parte della Mennoia, ricordando i trascorsi di Serpa e Sona, Teresa Cilia non le aveva mandate a dire, lanciando nuove accuse contro la collaboratrice di Maria De Filippi. Il botta e risposta che ne è scaturito ha reso necessario un comunicato ufficiale sul profilo Instagram del programma di Canale 5, anche a nome della stessa Maria. In esso si annunciano denunce e diffide contro chi non racconta la verità. Proprio in riferimento a tali dichiarazioni, si è nuovamente espressa Teresa Cilia con una precisazione sul suo rapporto con la "padrona di casa".

Uomini e donne: il comunicato ufficiale

Le accuse da parte di ex protagonisti di Uomini e donne non sono piaciute alla redazione del programma, che ha espresso il suo punto di vista anche a nome di Maria De Filippi. Il comunicato ufficiale pubblicato nel profili Instagram del programma riporta: "Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino a un certo punto…oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Il post in questione, che non fa il nome delle persone a cui si riferisce, prosegue precisando che qualcuno partecipa a U&D pensando che possa cambiargli la vita e se poi ciò non accade resta con un grande "amaro in bocca". Per tale motivo, sempre secondo quanto pubblicato dalla redazione, gli ex protagonisti del format finirebbero con dire falsità. Il compito dei telespettatori è proprio quello di capire ciò che vero.

Teresa Cilia replica al post della redazione

Dopo avere letto il post pubblicato dalla redazione di Uomini e donne, Teresa Cilia si è sentita chiamata in causa e ha replicato, esprimendo in modo esplicito il suo punto di vista. L'ex tronista, che proprio nel format ha incontrato il suo attuale marito Salvatore Di Carlo, ha chiarito di non avere nulla contro Maria De Filippi. Al contrario, deve molto alla padrona di casa, dato che in passato le ha offerto diverse opportunità, permettendole di partecipare anche a Temptation Island e successivamente di lavorare direttamente per lei.

La Cilia ha poi sottolineato di non avere nulla contro la redazione ad esclusione di Raffaella Mennoia, unico oggetto delle sue critiche. A tal proposito, la siciliana ha ulteriormente chiosato: "La storia è molto complessa e delicata e ho ancora bisogno di tempo, ma tranquilli che i nodi vengono al pettine".