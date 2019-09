Sono arrivate ulteriori anticipazioni sui concorrenti che prenderanno parte del cast di Amici Celebrities, dopo il nome svelato da TvBlog (Pamela Camassa) e i quattro rivelati nel promo di Canale 5, oggi è il turno del sito SuperGuida Tv che ha annunciato che tra i partecipanti ci sarebbe anche Cristina Donadio, conosciuta ai più per aver recitato nei panni di Scianel in Gomorra. Per ora tra le poche certezze che ci sono su questo programma, è che sarà completamente registrato.

Donadio nel cast di Amici: un ruolo diverso da quello di attrice

La stimatissima e imitatissima Scianel di Gomorra, cioé la talentuosa Cristina Donadio, potrebbe approdare ad Amici Celebrities, il nuovo talent show di Canale 5 targato Maria De Filippi. L'attrice della nota serie tv, non dovrà mettere alla prova le sue grandi capacità di recitazione, in quanto si farà conoscere dal grande pubblico di Mediaset sotto una veste: quella di cantante.

Dunque, la Donadio dovrà riuscire a donare al pubblico presente in studio e quello a casa grandi emozioni, ma dovrà anche tenere il tempo e realizzare esecuzioni prive di errori. I giudici Giuliano Peparini e Platinette faranno molta attenzione alle sue performance canore per offrire un giudizio professionale e assolutamente imparziale.

Amici Celebrities: le conduttrici e i primi nomi del cast

Nella giornata di ieri sono stati rivelati i primi nomi del cast di Amici Celebrities.

Si tratta di Joe Bastianich, chef nonché musicista di ottime qualità artistiche, Laura Torrisi, attrice con un breve passato musicale, Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio e attualmente allenatore e cronista sportivo e Emanuele Filiberto, noto anche per aver ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2010 con il brano "Italia amore mio". Ma oltre ai rimanenti membri del cast del talent show di Canale 5, sono presenti ancora molte incertezze da chiarire riguardanti struttura della trasmissione.

A partire dalla conduzione, che stando a quanto riporta FanPage, sarà a "staffetta" tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker. La presenza dell'autrice della trasmissione viene definita all'interno della nota stampa come una decisione fatta in merito agli impegni che impedivano la presentatrice designata, Michelle Hunziker di essere disponibile per tutte le puntate. Nel periodo iniziale, in effetti, la Hunziker sarà impegnata con la partenza stagionale di Striscia la Notizia, che inizierà lunedì 23 settembre in prima serata.

Quindi, toccherà alla De Filippi dare il via alla prima edizione di Amici Celebrities, lasciando il posto alla collega che rimarrà fino alla finale del programma.