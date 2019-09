Il cast di Temptation Island Vip 2 è al completo. Dopo aver svelato le 6 coppie famose che hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti, gli autori hanno rivelato il nome dei 27 single che avranno a che fare con le fidanzate e con i fidanzati.

Temptation Island Vip: svelati i 27 single che proveranno a tentare i fidanzati/e

Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni apparse sul web avevano già svelato alcuni probabili tentatori, ma non hanno mai trovato conferma.

Uno dei nomi trapelati poi rivelatosi infondato era proprio quello di Nicolò Brigante. In queste ore il sito di ''Fanpage.it'' ha diffuso il nome di tutti i reality protagonisti presenti nel cast.

Tra le tentatrici single ci sono: Alice Bertelli, Gaia Mastrotaro e Valentina Galli. Faranno parte del cast anche Silvia Tramonte, Ana Paula Manzanal, Zoe Mallucci, Marina Vetrova, Antonietta Fragasso e Daniela Troisi.

Tra i personaggi già conosciuti ci saranno Marta Krevsun, che mandò in crisi la relazione tra due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Mauro Donà e Isabella Falasconi. Tra gli ex di Uomini e Donne inoltre, ci saranno come tentatrici: Cecilia Zagarrigo, Federica Francia e Federica Spano.

In veste di tentatore nel villaggio delle fidanzate invece, ci saranno: Mattia Bertucco, Jack Quaralt, Giancarlo Picariello, Ale Catania, Riccardo Colucci, Ricky Costantino, Valerio Maggiolini, David Nenci, Alessandro Graziani, Gianmaria Germolin e Samy Youssef.

Così come per le ragazze single, nel cast saranno presenti anche due volti già noti al piccolo schermo come Antonio Moriconi, Fabrizio Baldassarre e Michele Loprieno.

Stando alle anticipazioni lanciate dalla pagina ufficiale di Temptation Island, alcuni di loro hanno già mostrato di avere un feeling particolare con le ragazze fidanzate e viceversa.

Alessia Marcuzzi: pronta per la nuova avventura

La seconda edizione di Temptation Island Vip è stata affidata ad Alessia Marcuzzi.

Oggi finalmente i telespettatori sono stati informati, che il programma verrà trasmesso su Canale 5 a partire dal 9 settembre. La data coincide con la messa in onda di Uomini e Donne. Per quanto riguarda le 6 coppie presenti nel cast ci sono: Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti, Serena Enardu con il fidanzato Pago. Poi ci sarà Ciro Petrone con la sua Federica Caputo, Damiano Er Faina con Sharon Macrì e Anna Pettinelli con Stefano Macchi.

Quest'ultima coppia è finita al centro di una polemica, poiché la coppia risulta essere convolata a nozze. In realtà Anna e Stefano si sono sposati, ma il rito laico non viene riconosciuto in Italia. Al centro delle polemiche c'è anche Damiano Coccia. In difesa della youtuber romano, nelle ultime ore è intervenuta anche la conduttrice: "In giro mi chiedono di lui, anche le persone meno giovani".