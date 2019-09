Sono ben 27 i ragazzi single che compongono il cast di Temptation Island Vip 2: tra loro, spiccano molti volti già noti al pubblico soprattutto per aver la loro partecipazione a Uomini e donne nel recente passato. Oltre a Michele Loprieno del Trono Over, a convivere con i fidanzati/e nei villaggi saranno tanti ex corteggiatori del Trono Classico: Antonio Moriconi, Fabrizio Baldassarre, Federica Spano e Cecilia Zagarrigo.

I single 'famosi' di Temptation provengono tutti da U&D

Giornata di grandi anticipazioni quella di oggi per i fan di Temptation Island: in poche ore, infatti, gli addetti ai lavori hanno svelato la data d'inizio del reality e tutto il cast ufficiale della seconda edizione Vip. Come si vociferava da settimane (ovvero da quando sono iniziate le riprese in Sardegna), sono molti i tentatori che il pubblico già conosce: la maggior parte dei ragazzi, infatti, ha partecipato a Uomini e donne nel recente passato.

Come confermano le foto promozionali con le quali la produzione ha presentato i 27 single, buona parte di loro ha ricoperto il ruolo di corteggiatore o nel Trono Classico oppure nel Trono Over.

L'ex cavaliere Michele Loprieno, ad esempio, è l'unico esponente della versione "senior" di U&D: il signore, che è stato cavaliere nella scorsa stagione del dating-show, a breve vestirà i panni di tentatore.

I video che sono apparsi sui social network di quello che sta accadendo nei villaggi in questi giorni, mostrano una forte complicità tra l'uomo e Nathalie Caldonazzo: sarà proprio questo particolare feeling, a spingere il fidanzato di lei ad approcciare una giovane single.

Sempre dal programma condotto da Maria De Filippi, la redazione ha scelto due aitanti ragazzi che hanno catturato l'attenzione delle telespettatrici nel corso dell'ultima edizione: stiamo parlando di Antonio Moriconi (ex spasimante di Teresa Langella e candidato al trono) e di Fabrizio Baldassarre (vecchia conoscenza sia di Angela Nasti che di Sabrina Ghio).

La prima puntata in onda il 9 settembre

Tra le ragazze single che dal prossimo 9 settembre tenteranno i concorrenti di Temptation Island Vip, invece, spiccano sicuramente le 3 che hanno partecipato a Uomini e Donne negli anni scorsi.

Cecilia Zagarrigo, ad esempio, è stata corteggiatrice sia di Oscar Branzani che di Luca Onestini: in entrambi i casi, però, la giovane non è stata scelta.

Un'altra tentatrice che il pubblico riconoscerà certamente, è Federica Spano: la romana è stata spasimante di Andrea Cerioli pochi mesi fa, fino a che lui non le ha preferito l'attuale fidanzata Arianna Cirrioncione.

Sempre dall'ultima edizione del Trono Classico, la redazione ha arruolato per il reality delle tentazioni Federica Francia, una delle corteggiatrici per le quali Andrea Zelletta aveva provato un interesse all'inizio del suo percorso su Canale 5.