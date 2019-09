Sta per giungere al termine su Canale 5 la prima stagione della fortunata soap opera Bitter Sweet, di cui avremo modo di vedere le ultime puntate di messa in onda nella settimana che va dal 9 al 13 settembre. Una serie di episodi che si preannunciano ricchi di sorprese e di intrighi, dove vedremo che il malvagio Onder continuerà a portare avanti il suo piano diabolico e terrà sotto scacco le sorelle Pinar.

E poi ancora vedremo che Hakan minaccerà Nazli in un finale di stagione che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati della soap turca.

Bitter Sweet, gli spoiler sul finale di stagione: la vendetta finale di Hakan

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Bitter Sweet dal 9 settembre in poi rivelano che il rapporto tra Nazli e Ferit diventerà sempre più forte: i due, dopo aver trascorso un periodo a dir poco travagliato, riusciranno a ritrovare la serenità e l'armonia anche nei rapporti con i loro genitori.

Il colpo di scena di questa nuova settimana di programmazione della soap opera, però, arriverà nel momento in cui Nazli finirà sotto le grinfie del perfido Hakan. Quest'ultimo, infatti, minaccerà la cuoca dicendole che se non divorzia al più presto dall'affarista, manderà in prigione Asuman.

In un primo momento vedremo che Nazli non crederà alle parole di Hakan, credendo quindi che il suo ricatto sia 'farlocco', poi però quando si renderà conto che l'uomo è serio e deciso a portare avanti la sua 'vendetta' finirà per cedergli.

E così le anticipazioni di Bitter Sweet della prossima settimana rivelano che la moglie di Ferit sarà costretta a cedere a questo ennesimo ricatto e per evitare che Asuman vada in prigione, chiederà il divorzio a suo marito. Ma Nazli non sarà l'unica vittima della perfidia del terribile Onder, dato che anche la signora Leman verrà presa di mira.

Asuman rischia di finire in carcere per colpa di Hakan

Quest'ultimo, infatti, minaccerà la donna dicendole che ha intenzione di dire tutta la verità a Ferit su quanto è successo tra i loro rispettivi genitori.

Insomma un finale che si preannuncia a dir poco scoppiettante, dove tuttavia vedremo che l'amore tra i due protagonisti della soap opera riuscirà a trionfare: Ferit e Nazli, infatti, porteranno in salvo il loro matrimonio grazie all'aiuto del piccolo Bulut, che riuscirà a far tornare il sereno.

Occhi puntati anche su Asuman, il quale temendo di poter finire in carcere per colpa di Hakan, deciderà di farsi coraggio e di confessare tutta la verità al cognato. Vi ricordiamo che per l'ultima settimana di programmazione verrà trasmesso un doppio episodio della soap, dalle 14:45 alle 16:40 circa su Canale 5.

Grande successo di ascolti per la soap turca

Si chiude così la serie rivelazione di questa estate, la quale nel corso delle varie settimane di messa in onda ha saputo attirare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, riuscendo a toccare picchi di oltre il 23% di share. Ascolti che non hanno fatto rimpiangere per niente i dati auditel registrati nel corso dell'anno da Uomini e donne, anche se il popolare dating show di Maria De Filippi è già ai nastri di partenza e ritornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre, con le nuove puntate che sono state già registrate nei giorni scorsi.