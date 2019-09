Le nuove anticipazioni della soap opera Il Segreto di Puente Viejo raccontano che, mentre Fernando pianificherà la distruzione del paesino, Antolina finirà per essere vittima della sua stessa follia. Nonostante la biondina venga smascherata da Isaac, che nelle prossime puntate riuscirà a rintracciare Juanote, il vero padre del bambino che aspettava sua moglie e che poi perse, non si perderà d'animo e continuerà a perseguitare Elsa.

Dopo una sua breve lontananza dal paesino, la Ramos tornerà nel borgo iberico, pronta a far sparire dalla faccia della terra suo marito. Elsa verrà colta dall'ansia quando un preoccupato Meliton le dirà che un'arma è scomparsa dalla casa di isaac. Subito la Laguna penserà che dietro tutto ciò ci sia ancora lo zampino di Antonina. che cosa succederà?

Il Segreto: Fernando pronto a radere al suolo l'intera Puente Viejo

Le anticipazioni del Segreto di Puente Viejo relative alle prossime puntate in onda su Canale 5, raccontano che Antolina scriverà una missiva ad Isaac, nella quale gli chiederà un appuntamento per avere un ultimo dialogo.

La Ramos ha già chiaramente in mente che fine vorrà fare al marito. Nonostante le avvertenze sia di Meliton che di Marcela e Prudencio, Isaac si recherà da solo nel luogo dell'incontro. Intanto, Fernando scriverà una lettera altrettanto inquietante, nella quale dirà di stare pianificando la distruzione di Puente Viejo.

Antolina ha fatto credere al marito che, se le consegnerà una ingente somma di denaro, sparirà per sempre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Guerrero, allietato dalla notizia, si recherà nel luogo stabilito ignaro del pericolo che sta per correre. La Ramos accoglierà il marito con un'arma, pronta ad ucciderlo.

Antolina vittima della sua stessa follia ne Il Segreto

I due avranno un violento scontro e Antolina metterà un male un piede, finendo per scivolare nel burrone. Isaac, pronto a salvarla, le tenderà la mano riuscendo ad afferrarla.

Non contenta, la perfida biondina penserà bene di voler trascinare il marito con sé, credendo che almeno nella morte possano essere uniti. La forza di Isaac però sarà più grande e Antolina non riuscirà a risalire dal burrone, finendo per cadere di sotto.

Intanto, alla Casona regnerà il caos dopo che la lettera di Fernando avrà messo in allarme tutto il paese. Francisca e Raimundo penseranno che il Mesia possa avere in serbo un destino crudele per il popolo.

Matias si recherà da Elsa raccontandole che cosa è successo tra Isaac e Antolina. La giovine donna, spaventatissima, accuserà dei dolori al cuore al quale è stata appena operata. Recuperata la calma, rassicurerà Isaac del fatto che la Ramos non sarà più un problema per loro.

Fernando, convinto della sua idea di distruggere Puente Viejo, cercherà alleanza anche in Carmelo, ancora inviperito con Francisca Montenegro, rea di aver causato la morte di sua moglie Adela.

Il Leal, senza pensarci due volte, accetterà la proposta di Fernando, inconsapevole che starà per mettersi in un guaio molto grosso. Le nuove anticipazioni del Segreto di Puente Viejo si concludono con Elsa, che pregherà Isaac di seppellire Antolina.