Le puntate de Il Segreto che andranno in onda fra qualche settimana sanciranno una sorprendente inversione di rotta nel comportamento di Fernando Mesia. L'uomo si trasferirà per qualche tempo a Madrid, per evitare lo scontro con Roberto e al suo ritorno sembrerà una persona completamente diversa. Sarà tranquillo e sorridente, chiarendo le ragioni di una simile novità nel suo carattere: il merito sarà tutto della sua fidanzata Maria Elena Casado de Grey. Maria sarà una delle prime persone a conoscere la nuova compagna di Fernando, che lui sarà determinato a sposare in tempi rapidi.

E la stessa Castaneda ne resterà profondamente sorpresa, consigliando persino a Donna Francisca di ospitare la coppia alla villa. Ma si tratterà di vero amore o ci sarà sotto dell'altro? La prima a non credere a questo nuovo volto del Mesia sarà la Montenegro, che chiederà a Mauricio di tenere gli occhi aperti sulla neo-coppia.

Il Segreto anticipazioni: Fernando è fidanzato con Maria Elena

I giorni trascorsi a Madrid faranno bene a Fernando Mesia, che proprio nella capitale spagnola farà la conoscenza della ricca Maria Elena.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la coppia si fidanzerà ufficialmente e si recherà a Puente Viejo con l'obiettivo di convolare a nozze senza attendere a lungo. Fernando incontrerà Maria nella piazza del paese, interrompendola durante la lettura di una lettera 'scritta' da Roberto. L'uomo le rivelerà di avere deciso di tornare a Cuba anche se in realtà si tratterà dell'ennesimo intrigo di Francisca, che ha ordinato l'omicidio del suo rivale.

Incontrata l'ex moglie, Fernando le chiederà di seguirlo alla locanda dove le presenterà Maria Elena. Fin dal primo incontro, la Castaneda resterà stupita dal carattere solare e generoso della nuova arrivata, tanto diversa da Fernando. Apparirà come una persona divertente e piena di progetti, in grado persino di annullare l'aspetto malvagio del Mesia. Lui stesso ammetterà di essere cambiato proprio grazie a questo nuovo amore.

Trame Il Segreto: Donna Francisca non si fida di Fernando

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse fra qualche settimana, Fernando e Maria Elena riusciranno a conquistare la fiducia di Maria ma diverso sarà il caso di Donna Francisca. Pur dando ospitalità alla coppia alla villa, la Montenegro non crederà al cambiamento del Mesia e chiederà a Mauricio di tenere gli occhi aperti, in vista delle imminenti nozze della coppia.

Ma ancora una volta il dramma sarà in agguato! Una terribile esplosione rovinerà il giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena. Lei morirà e il suo sposo sarà deciso a portare a termine la sua vendetta. Solo allora, il suo 'essere diabolico' tornerà alla ribalta con un unico obiettivo: distruggere Puente Viejo,