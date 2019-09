Finite le vacanze anche per i programmi televisivi, si riprende con il normale palinsesto e tra le tante conferme di programmi amati dal pubblico arriva anche una novità per la televisione italiana 'Amici Celebrities'. Abbiamo anche una data ufficiale infatti andrà in onda su Canale 5 da sabato 21 settembre in prima serata e sarà inizialmente condotto da Maria De Filippi, la quale sarà nel corso del programma sostituita alla conduzione dell'amatissima showgirl Michelle Hunziker.

Il cast ufficiale del programma 'Amici Celebrities'

Come per il fortunato programma 'Amici' i concorrenti saranno divisi in due squadre (Bianca e Blu), dopo tanti rumors sui possibili nomi dei vip partecipanti sono arrivate le notizie ufficiali e il primo promo è stato pubblicato sul profilo instagram di 'Amici', seguitissimo dagli appassionati del programma.

Chi è entrato quindi in maniera ufficiale nel cast di "Amici Celebrities"?

La squadra blu sarà capitanata da Alberto Urso, cantante vincitore dell'ultima edizione del programma 'Amici'. La squadra è formata dall'imitatrice Francesca Manzini, l'ex concorrente del Grande Fratello Raniero Monaco di Lapio, l'attrice Laura Torrisi, Chiara Giordano (ex moglie di Raul Bova), Emanuele Filiberto di Savoia ed lo chef Joe Bastianich.

La squadra bianca sarà invece guidata da Giordana Angi, anche lei concorrente dell'edizione 2019 di 'Amici' (seconda classificata).

La squadra sarà composta da Martin Castrogiovanni ex giocatore di rugby, dalla showgirl Pamela Camassa, dall'attrice Cristina Donadio, Massimiliano Varrese anche lui attore, dal conduttore Filippo Bisciglia e infine dall'ex calciatore Ciro Ferrara.

Resi noti anche i nomi dei giudici che decideranno le sorti dei concorrenti, troveremo in studio Platinette, Ornella Vanoni e infine Giuliano Peparini, coreografo e regista nelle precedenti edizioni del programma 'Amici'.

Ospiti della prima puntata

Ed anche ad 'Amici Celebrities' non possono mancare gli ospiti, e sabato 21 settembre al debutto del programma ci saranno in studio come ospiti la cantante Giusy Ferreri che anche quest'estate ci ha fatto ballare con la canzone "Jambo" insieme a Takagi e Ketra e J-Ax anche lui in classifica con il tormentone estivo "Ostia Lido" e il brano "Senza pensieri" con Rovazzi e Loredana Bertè.

Insomma è tutto pronto per il debutto del 21 settembre in prima serata di "Amici Celebrities", un altro programma della regina della tv italiana Maria De Filippi, gli ingredienti per incuriosire, appassionare e intrattenere il pubblico sembrano esserci tutti. Sarà un altro successo firmato De Filippi?