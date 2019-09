Martedì 17 settembre torna in onda su Rai 1 La Strada di Casa. In questa seconda stagione sarà il giallo l'elemento caratterizzante intorno al quale si dipaneranno le vicende nel corso delle puntate, molto di più di quanto accaduto nella prima edizione.

In questa fiction niente è come sembra: tutto viene messo in discussione e i sospetti sui crimini che si susseguono nel corso dei vari episodi potrebbero ricadere su tutti i personaggi, nessuno escluso.

La storia ricomincia circa tre anni dopo rispetto alla precedente edizione, ovvero dopo l'uscita dal carcere di Fausto Morra, interpretato da Alessio Boni.

Dopo la scarcerazione del protagonista, la famiglia Morra spera di poter vivere finalmente dei momenti felici, ma le aspettative verranno tristemente deluse a partire dalla misteriosa sparizione di Irene.

La scomparsa di Irene

All'inizio della prima puntata si vedrà Fausto in un lago di sangue, accanto ad un corpo senza vita, ignaro di cosa sia accaduto.

Successivamente si aprirà un flashback che riporterà la narrazione indietro di tre mesi, ovvero a pochi giorni dal matrimonio di Lorenzo e Irene. I due giovani, dopo la scarcerazione di Morra, hanno deciso di convolare a nozze.

Tutti saranno felici dell'evento, ma dopo un po' la gioia lascerà spazio alla preoccupazione, poiché la sposa non si presenterà alle nozze. I familiari quindi si recheranno a casa della ragazza dove si accorgeranno che tutto è in ordine, ma al contempo capiranno che Irene non ha trascorso lì l'ultima notte prima del matrimonio. Che fine avrà fatto la giovane?

Il colpevole potrebbe essere chiunque

C'è chi penserà che la giovane sia stata rapita da uno sconosciuto, ma la verità potrebbe essere ben diversa. Tutti coloro che in qualche modo conoscono Irene verranno sospettati non solo dalla polizia, ma anche da amici e parenti. Il miglior amico di Fausto avrà dei dubbi su Lorenzo, il marito mancato. Inoltre a casa della scomparsa verranno rinvenute delle tracce di sangue.

Nel corso delle puntate ci sarà anche un suicidio e, di conseguenza, si indagherà per capire perché questa persona ha deciso di compiere un gesto così estremo. Nel frattempo la famiglia Morra non sarà esente nemmeno dai problemi di salute: Gloria, infatti, accuserà dei frequenti vuoti di memoria e, come affermato da Lucrezia Lante della Rovere, sarà il suo personaggio questa volta a perdere "La Strada di Casa".

La Strada di Casa è un prodotto apprezzato anche all'estero

La Strada di Casa è una fiction molto apprezzata in Italia, ma non solo: infatti negli Stati Uniti c'è l'intenzione di realizzare un remake della serie.

La seconda stagione sarà ambientata prevalentemente (così come la prima) a Cascina Morra. Tuttavia questo nuovo capitolo avrà un contesto più internazionale, poiché alcune scene si terranno all'estero, in città come Praga e dintorni.

Coloro che il 17 settembre non avranno la possibilità di vedere la fiction in Tv, potranno seguirla successivamente online sulla piattaforma gratuita RaiPlay.