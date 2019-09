Mancano solo pochi giorni al ritorno di Uomini e donne su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. Il programma condotto da Maria De Filippi riprenderà il suo posto nella rete ammiraglia a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45, concentrandosi come abitudine sulle vicende del Trono Classico e Over. In attesa di scoprire quale delle due versioni aprirà la stagione 2019-20, i telespettatori hanno già avuto la possibilità di scoprire qualche anticipazione leggendo il resoconto delle prime registrazioni già effettuate agli studi Elios di Roma.

In tale circostanza, sono stati anche presentati i nuovi tronisti alla ricerca dell'anima gemella nel contesto televisivo. Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi, Giulio Raselli e Alessandro Zarino saranno i protagonisti nei primi mesi di programmazione. Alcuni di essi sono già volti noti, avendo partecipato a Temptation Island in estate. Alessandro, in particolare, si era avvicinato molto a Jessica Battistello e proprio lui, intervistato da 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha raccontato qualcosa di più sul suo passato e sulle aspettative per il futuro.

Il difficile passato di Alessandro Zarino

La scelta di Alessandro Zarino come tronista di Uomini e donne ha confermato che la sua storia con Jessica Battistello non è proseguita dopo Temptation Island, nonostante i due fossero usciti mano nella mano dal programma. Il giovane di origine napoletana continua quindi la ricerca dell'amore, come da lui stesso dichiarato nell'intervista rilasciata a 'Tv Sorrisi e Canzoni'.

Al tabloid, il neo tronista ha spiegato di avere attraversato dei periodi particolarmente bui quando viveva a Napoli. Come aveva già accennato anche nel suo video di presentazione, ha ammesso di essersi avvicinato a cattive compagnie che gli hanno causato diversi problemi. Per tale ragione, si era poi trasferito a Milano in un nuovo contesto nel quale però continuava a non essere felice. Nonostante le amicizie basate sulla superficialità, nel capoluogo lombardo la carriera da modello di Alessandro aveva preso il volo con la collaborazione con marchi di tutto rispetto quali Dolce&Gabbana, Versace e Louis Vuitton.

La ricerca del primo vero amore

In vista della prima puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5, Alessandro Zarino ha raccontato di avere deciso di trasferirsi in Australia per lasciarsi alle spalle un'infanzia difficile. A Sidney ha avuto diverse soddisfazioni, lavorando prima come cameriere e poi come primo chef in un locale. Al ritorno in Italia, ora cerca qualcosa in più che gli permetta di ottenere stabilità anche dal punto di vista sentimentale.

Come da lui confessato, la speranza è di trovare finalmente una relazione seria. Il tronista, infatti, ha così dichiarato: "Quella giusta per una prima vera storia d’amore. Dopo tante relazioni incasinate, cerco una ragazza tranquilla".