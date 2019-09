L'undicesima stagione de Il Segreto è giunta ufficialmente alla fine nelle puntate spagnole, portando con sé una scia di sangue e di trasferimenti. Diversi personaggi, infatti, hanno deciso di lasciare Puente Viejo in seguito all'incendio che ha distrutto gran parte del paese, compresa la villa di Donna Francisca. È stato Fernando Mesia ad appiccarlo per portare a termine la vendetta iniziata più volte e che finora non si era mai conclusa.

Ma mentre i paesani erano impegnati nella fuga o nello spegnimento delle fiamme, Maria ha deciso di restare alla Casona per affrontare l'ex marito per un'ultima volta. E ad avere la peggio è stato proprio lui, segnando di fatto la propria definitiva uscita di scena.

Trame Il Segreto: Maria spara contro Fernando

Nelle recenti puntate spagnole de Il Segreto, Fernando Mesia ha tentato un ultimo gesto disperato e ha appiccato le fiamme a Puente Viejo.

Abitazioni, negozi e stalle hanno cominciato a prendere fuoco e non ne è rimasta esclusa la villa che in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme. In questo ambiente infernale, Maria e Fernando si sono trovati faccia a faccia un ultima volta, dopo che già di recente erano rimasti coinvolti in una esplosione. Qui il Mesia ha tentato di uccidere l'ex moglie, dichiarando di volerla stringere tra le braccia anche se senza vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma Maria, coraggiosa come non mai, ha sparato dei colpi d'arma da fuoco contro di lui, lasciandolo riverso a terra senza vita. È poi fuggita mentre il corpo di Fernando è stato lasciato bruciare nell'incendio che ha distrutto la casa di Donna Francisca. Questa volta, dunque, non dovrebbero esserci più dubbi sull'uscita di scena del terribile individuo.

Il Segreto, anticipazioni: Maria torna a Cuba da Fernando

Archiviato il pericolo corso per mano di Fernando, nelle puntate spagnole de Il Segreto, Maria è corsa dalla sua famiglia che la attendeva con preoccupazione.

Insieme ai piccoli Beltran ed Esperanza, erano presenti anche Emilia e Alfonso rientrati a Puente Viejo per alcuni giorni. La Castaneda ha espresso in desiderio di fare rientro a Cuba insieme ai bambini nella speranza di riconciliarsi con Gonzalo, che non ha mai smesso di amare nonostante la separazione.

Insieme a lei, si trasferiranno nelle Americhe anche Emilia e Alfonso con la loro bambina Natalia.

Resteranno invece a Puente Viejo, anche dopo il salto temporale di quattro anni, sia Donna Francisca che Raimundo insieme ad altri membri della famiglia Ulloa, ovvero Matias e Marcela. Ma con l'avvio della dodicesima stagione saranno numerose le new entry che i telespettatori dovranno imparare a conoscere con i loro segreti e le loro nuove storie d'amore.