Dal 17 settembre andrà in onda, in prima serata su Rai 1, la seconda stagione de "La strada di casa", serie televisiva di Riccardo Donna che ha come protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Il nuovo ciclo prevede la messa in onda di sei puntate, per un totale di dodici episodi, che hanno come location la bella campagna piemontese. Riguardo ai contenuti, questa fiction della rete ammiraglia Rai ha come fulcro del racconto la cascina Morra ed è una sorta di giallo nel quale eventi misteriosi si mischiano ad amori combattuti.

Sinossi de La strada di casa

Negli episodi della prima stagione de "La strada di casa", il proprietario terriero Fausto Morra si risvegliava senza memoria dopo essere stato in coma per ben cinque anni.

Coinvolto suo malgrado in un losco caso di omicidio, il protagonista era riuscito a scoprire la verità sull'accaduto grazie al prezioso aiuto della moglie Gloria e dell'ex amico Ernesto.

Nelle nuove puntate della seconda stagione, dirette dal regista Riccardo Donna, Fausto si ritrova di nuovo ad avere a che fare con un caso misterioso: Irene, la fidanzata di suo figlio Lorenzo, scompare improvvisamente il giorno prima del matrimonio e nessuno sa cosa potrebbe esserle successo.

Fausto quindi, ormai completamente ristabilito dai problemi di memoria, inizia a indagare sulla scomparsa insieme allo stesso figlio Lorenzo e a Ernesto.

Il cast della serie

Il sequel de "La strada di casa" sarà interpretato da un cast di attori molto conosciuti dai telespettatori italiani.

Il protagonista della serie, ovvero il proprietario agricolo Fausto Morra, è interpretato da Alessio Boni, uno dei volti più noti delle fiction targate Rai, sua moglie Gloria da Lucrezia Lante della Rovere, suo figlio Lorenzo da Eugenio Franceschini, la fidanzata di Lorenzo, Irene, da Silvia Mazzieri e l'amico Ernesto da Sergio Rubini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tra gli interpreti più noti al pubblico da casa ci sono poi la bionda Christiane Filangieri, che qui interpreta la parte di Veronica, Thomas Trabacchi, che veste i panni di Michele, Paolo Graziosi, che qui presta il volto a Elia Fattori e Marco Cocci che in questa fiction è il professor Riccardi.

Nel novero degli altri attori accreditati nel cast di questa serialità figurano poi Anita Zagaria, Mauro Serio, Benedetta Cimatti, Sabrina Martina, Andrea Lobello, Nicola Adobati, Gianluca Gobbi, Magdalena Grochowska, Alberto Boubakar Malanchino, Ilaria Genatiempo, Stefano Saccotelli ed Eugenio Gradabosco.

Il produttore della serie è l'attore, regista e conduttore Luca Barbareschi. La produzione è a cura di Casanova Multimedia in sinergia con Rai Fiction.