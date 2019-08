Arriva su Mediaset la tanto attesa serie televisiva basata sul best-seller di Joel Dicker, "La verità sul caso Harry Quebert".

La prima puntata della fiction verrà trasmessa lunedì 2 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 e comprenderà gli episodi 1 e 2 della prima stagione.

Anticipazioni episodio 1

"La verità sul caso Harry Quebert" racconta le vicende legate alle indagini sulla morte di una ragazza di 15 anni scomparsa nel 1975 a Sommerdale, nel Maine.

Tutto ha inizio quando il famoso scrittore di New York, Harry Quebert decide di trasferirsi in una piccola città del Maine, per trovare l'ispirazione per scrivere un nuovo libro. Un giorno, mentre si trova in spiaggia, vede una ragazza ballare sotto la pioggia e ne rimane affascinato. La ragazza in questione è Nola Kellergan, una quindicenne del posto che ama la pioggia e di cui lo scrittore si innamorerà perdutamente nonostante ci siano più di 18 anni di differenza fra di loro.

Pochi mesi dopo il loro primo incontro, Lara ed Harry decidono di fuggire insieme, ma quella stessa sera Nola scompare nel nulla dopo essere stata inseguita da un uomo nel bosco. Nel frattempo viene assassinata anche l'unica testimone oculare degli eventi.

A questo punto, la narrazione si sposta nel 2006 e si concentra su Marcus Goldman, un giovane scrittore di successo, allievo e amico di Harry Quebert.

Il giovane, divenuto famoso dopo il suo primo libro, ha bisogno di ispirazione per scrivere la sua seconda opera e decide di recarsi a Goose Cove per far visita ad Harry.

Qui l'uomo viene a sapere della scomparsa di Nola e della relazione che quest'ultima aveva con Harry. Dopo diversi mesi dalla visita di Marcus, nel giardino di Harry viene ritrovato il corpo di Nola, seppellito insieme al manoscritto originale dell'opera che Quebert scrisse nell'estate del 75, "Le origini del male". A quel punto, Harry viene subito sospettato e arrestato per l'omicidio di Nola e della testimone.

Marcus decide di indagare sull'omicidio di Nola

Nel secondo episodio, Marcus Goldman si convincerà dell'innocenza di Harry e deciderà di recarsi nel Sommerdale per indagare sull'omicidio di Nola e scoprire cosa le sia successo veramente 33 anni prima. Per cominciare, deciderà di alloggiare in casa di Quebert e, su consiglio dell'amico, distruggerà tutto quello che potrebbe collegarlo a Nola. Fatto questo, visiterà tutti i posti in cui i due innamorati si incontravano nel lontano 1975, iniziando dall'hotel in cui Harry stava aspettando la ragazza la notte in cui dovevano fuggire.

Tornato a casa però, ad attenderlo troverà una lettera in cui qualcuno gli intimerà di concludere le indagini che sta effettuando.