Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis: una coppia giovane e burrascosa che, però, nonostante tutto poteva anche essere destinata ad uscire ancora unita dal villaggio delle tentazioni. Invece così non è stato e i due, al falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia, hanno deciso di dirsi addio. Oggi la situazione non è cambiata: Massimo e Ilaria non sono tornati insieme, ma durante la registrazione della prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne, Massimo ha svelato di aver trovato l'amore accanto ad un'altra ex protagonista di Temptation Island: Sonia Onelli.

Massimo conferma la relazione con la tentatrice di Arcangelo

Giovedì 29 agosto negli studi Mediaset è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre. Durante la puntata, non solo sono stati presentati i quattro nuovi tronisti che proveranno a cercare la propria anima gemella, ma ci sono stati anche i primi tre confronti tra le ex coppie che hanno partecipato a Temptation Island.

In particolare sono stati ospiti, insieme a Filippo Bisciglia, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Katia Fanelli e Vittorio Collina. Oltre a loro erano presenti in studio anche i rispettivi tentatori, e in particolare, Javier Martinez, tentatore di Ilaria; Sonia Onelli, tentatrice di Arcangelo e Vanessa Cinelli, tentatrice di Vittorio. Durante il confronto tra i due, Massimo ha ammesso di aver ritrovato l'amore: la prescelta non è Federica, non è Elena, bensì un'altra ex tentatrice di Temptation Island, ovvero Sonia Onelli che tempo fa aveva già fatto capitolare Arcangelo, il quale si era invaghito della bella Sonia al punto tale da provare a baciarla, dimenticandosi completamente della fidanzata Nunzia nell'altro villaggio.

Una volta lasciato il il programma, i ragazzi hanno stretto un forte rapporto di amicizia che li ha spinti anche a decidere di passare l'estate insieme in vacanza, ma non da soli: con loro, infatti, c'erano anche diverse tentatrici che avevano condiviso con loro l'esperienza di Temptation, tra cui anche Sonia. E così, tra un bagno, una festa e una cena al ristorante, Massimo e Sonia hanno legato sempre di più, finendo per innamorarsi e decidere di iniziare una nuova storia d'amore.

Scontro con Giulio a causa di Javier

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata lo scorso giovedì, Massimo si è reso protagonista di un acceso scontro con il nuovo tronista ed ex tentatore Giulio Raselli: il motivo del contendere sarebbero stati gli insulti rivolti da Colantoni a Javier, tentatore della sua ex fidanzata Ilaria, nonchè caro amico di Giulio. Il neo tronista, vedendo l'amico in difficoltà, avrebbe deciso di intervenire prendendo le sue difese e innescando così uno scontro talmente acceso da richiedere l'intervento di Maria De Filippi.

Colantoni e la Teolis rivelano di aver provato a recuperare il loro rapporto

Durante la permanenza all'interno del villaggio delle tentazioni, Massimo non aveva mantenuto un comportamento esemplare e, infatti, si era avvicinato prima alla tentatrice Federica Lepanto e poi alla single Elena, suscitando gelosia e delusione nella sua fidanzata Ilaria. Nel corso delle settimane, però Massimo si era reso conto di provare ancora un forte sentimento per la sua fidanzata e al falò di confronto aveva fatto di tutto per convincerla ad uscire dal programma insieme, ma senza successo.

I due, di fronte a Maria De Filippi, hanno raccontato di essersi rivisti una volta finita la trasmissione e di aver provato a tornare insieme, ma la pace non è durata a lungo: Ilaria ha rivelato di non aver notato alcun cambiamento nel suo fidanzato e per questo motivo ha deciso di interrompere definitivamente la loro relazione. Dopo la fine della storia, però, Ilaria avrebbe continuato a cercare Massimo per informarsi sulle sue condizioni: a queste attenzioni, Colantoni non avrebbe reagito bene, infatti non rispondeva alle telefonate della sua ex o, se lo faceva, le diceva che non aveva più il diritto di avere simili informazioni.