Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera statunitense Beautiful, il cui titolo originale è "The Bold and the Beautiful". Gli spoiler fanno riferimento alle puntate che andranno in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:45 da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019.

Al centro di tutte le vicende dei nuovi episodi ci saranno soprattutto la causa giudiziaria tra Katie e Bill per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio Will, i sospetti che Brooke nutrirà su Ridge Forrester e sul giudice del tribunale dei minori, oltre triangolo amoroso composto dai tre dipendenti della Forrester Creations, Xander, Emma e Zoe.

Katie ottiene l'affidamento esclusivo di Will

L'avvocato Carter, presenterà i documenti delle nozze di Katie al giudice istituito per la causa dell'affidamento di Will, riuscendo a garantire alla sua cliente un notevole vantaggio su Bill. Ad aiutare la Logan ci saranno anche le testimonianze di Thorne, Liam e Ridge, che verranno chiamati a deporre per raccontare al giudice cosa pensano di Bill e delle sue capacità genitoriali.

Alla fine delle udienze il giudice deciderà di concedere la custodia esclusiva di Will a Katie, concedendo però delle attenuanti a Bill.

Nel frattempo, Steffy ed Hope saranno costrette a trascorrere del tempo insieme alla Forrester Creations per scegliere le nuove modelle dell'azienda. Dopo aver ottenuto la custodia di Will, Katie e Thorne ritorneranno a casa e spiegheranno tutto ciò che è successo al bambino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Intanto Brooke controllerà il cellulare di Ridge e scoprirà che suo marito conosceva il giudice McMullen. Insospettita dalla situazione, la donna chiederà spiegazioni al marito, non riuscendo però ad ottenere nessuna nuova informazione. A quel punto la Logan deciderà di scavare più a fondo nella situazione, recandosi di persona nell'ufficio del giudice per chiedergli se per caso Ridge lo abbia corrotto in nome della loro vecchia amicizia.

L'incontrollata gelosia di Emma

Alla Forrester, Emma non riuscirà più a controllare la sua gelosia nei confronti del rapporto che Xander ha ancora con la sua ex fidanzata, Zoe. Quest'ultima, in effetti, tenterà ancora una volta di sedurre Xander per convincerlo a ritornare insieme a lei e lasciare Emma.

Nel frattempo Bill chiederà a Ridge di convincere Katie e Thorne a rinunciare alla custodia esclusiva di Will, per permettergli di stare molto di più con suo figlio.

Intanto Emma si renderà conto che Zoe sta provando ancora a sedurre Xander e si arrabbierà moltissimo.

Bill riceverà la visita a sorpresa di suo figlio Will, che lo perdonerà per tutte le volte in cui lo Spencer lo ha trascurato a causa del suo lavoro e della sua travagliata vita amorosa.