La seconda e la terza puntata della seconda stagione di Rosy Abate saranno trasmesse in prima visione TV su Canale 5 rispettivamente venerdì 20 e venerdì 27 settembre 2019. Nella prima puntata Rosy (Giulia Michelini), uscita da prigione dopo aver scontato 6 anni di pena, si recherà a Napoli alla ricerca del figlio Leonardo (Vittorio Magazzù). La donna troverà non solo il figlio cambiato, ma il giovane avrà anche come padre putativo un boss.

Le anticipazioni delle nuove puntate della Serie TV rivelano che la povera Rosy, nonostante abbia pagato il suo debito con la giustizia, sarà costretta per amore del figlio a invischiarsi con la camorra.

Trama della seconda puntata di Rosy Abate 2 che sarà trasmessa venerdì 20 settembre 2019

Per Rosy sarà sempre più difficile riavvicinarsi al figlio ormai divenuto un adolescente ribelle e problematico.

Infatti Leonardo sarà responsabile dell'omicidio dell'ispettrice Nadia Aversa (Daniela Virgilio). Rosy non abbandonerà il figlio al suo destino e cercherà, nonostante il figlio la rifiuti come figura materna, di condurlo verso una vita basata sulla legalità. Le indagini sull'omicidio di Nadia Aversa porteranno l'ispettore di polizia Luca Bonaccorso (Mario Sgueglia) direttamente da Leonardo. Rosy, preoccupata per il futuro del figlio, si sentirà costretta a trattare con il suo nuovo nemico Antonio Costello (Davide Devenuto). Quest'ultimo è un boss della mafia che vede in Leonardo, il fidanzato della figlia Nina (Maria Vera Ratti), il suo futuro erede.

Trama del terzo episodio di Rosy Abate 2 che sarà trasmesso venerdì 27 settembre 2019

Rosy Abate deciderà di rivelare alla polizia i traffici di droga di Antonio Castello con i siciliani. Questo farà infuriare l'uomo che deciderà di vendicarsi di Rosy, condannandola a morte. A minacciare Rosy non sarà solo Castello, ma anche la sua sorellastra e madre adottiva di Leo, Regina Mainetti (Paola Michelini).

La donna sarà pronta a tutto pur di riprendersi Leonardo. Tuttavia quello che porterà la povera Rosy Abate nello sconforto più acuto sarà il rifiuto del figlio nei suoi confronti. Infatti Leonardo deciderà di schierarsi dalla parte di Antonio Costello, perché Antonio non solo è il padre della fanciulla che ama, ma anche la figura paterna che il giovane tanto cerca. In questa stagione ci sarà la presenza anche di Ivan Di Meo (Claudio Gioè), padre biologico di Leonardo.

Per scoprire se finalmente Rosy Abate riuscirà a condurre una vita tranquilla e normale con il figlio dovremo aspettare la quarta e quinta puntata della serie TV che saranno trasmesse nel mese di ottobre in prima serata su Canale 5.