Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca, "Tempesta d'amore", meglio conosciuta in Germania con il titolo "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 settembre, tutti i giorni, tranne la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno a casa di Fabien, sui rimorsi di Annabelle per aver ucciso Xenia, sul ritorno al Furstenhof di Eva e sul triangolo amoroso formato da Denise, Joshua e Henry.

Henry si trasferisce dai Sonnbichler

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Denise si renderà conto di provare dei sentimenti per Henry. Il ragazzo, nel frattempo, si trasferirà a casa dei Sonnbichler. Ragnar chiederà ad André alcune informazioni su Tina, mentre quest'ultima approfitterà di un'occasione per vendicarsi di lui. Joshua sorprenderà Denise ed Henry in atteggiamenti apparentemente compromettenti.

Fabien scomparirà nel nulla e Michael si preoccuperà moltissimo. Alla fine, però, il giovane sarà ritrovato da Valentina che tenterà di convincerlo a tornare a casa. Annabelle andrà in crisi dopo una discussione con Werner. Joshua si convincerà che Henry non sia del tutto sincero nei confronti di Denise. Jessica noterà il malessere di Annabelle e cercherà di aiutarla dandole una nuova idea. Eva ritornerà in anticipo dal suo viaggio di lavoro in Romania e condividerà insieme alla famiglia tutto l'entusiasmo che prova per la sua nuova occupazione. Più tardi, però, la donna sarà assalita dal dubbio che possa essere stato Christoph a procurarle il suo nuovo posto di lavoro.

Denise e Joshua trovano la parte mancante del quadro

Denise scoprirà il luogo in cui si potrebbe trovare la seconda parte del dipinto e chiederà a Joshua di accompagnarla nelle ricerche. Fabien ritornerà a casa ma informerà Michael di non voler proseguire gli studi. Tina rifiuterà un invito di Ragnar, senza rendersi conto che il ragazzo è innamorato di lei. Per superare tutti i suoi rimorsi, Annabelle deciderà di annegare i suoi dolori nell'alcool e, ubriaca, confesserà a Jessica di aver ucciso Xenia.

Christoph riuscirà a convincere Eva della sua innocenza. André aiuterà Fabien a capire come realizzare i suoi sogni, senza rinunciare allo studio. Ragnar aiuterà Tina e Romy a non essere sfrattate dal loro appartamento. Joshua e Denise riusciranno a ritrovare la parte mancante del quadro, scoprendo che la coppia ritratta è identica a loro. Annabelle e Jessica ideeranno un piano per impedire a Christoph di scoprire che lei non è sua figlia.

Osservando le due parti del quadro riunite, Joshua si renderà conto di amare Denise. Annabelle falsificherà il test del DNA, facendo credere a Christoph che Denise non è sua figlia. Robert assisterà ad un incontro fra Christoph ed Eva, per poi fare una scenata di gelosia alla moglie. Denise rimarrà sconvolta quando scoprirà della sua illegittimità, ma riuscirà a riprendersi grazie al sostegno di Joshua.