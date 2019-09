Sabato 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over di Maria De Filippi. Gli argomenti più salienti della nuova registrazione sono state le frequentazioni di Gemma Galgani, le polemiche scoppiate attorno ad una cena a cui Anna Tedesco ha partecipato insieme a Giorgio Manetti e alla storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri.

Una cena troppo fredda

Le ultime anticipazioni distribuite sul web ci segnalano che, ad inizio puntata, è stato dedicato ampio spazio alla coppia formata da Raimondo e Loredana, due signori di mezza età che si sono innamorati e hanno deciso di lasciare il programma insieme. Poi è stata la volta di Gemma Galgani che ha dichiarato di avere iniziato una conoscenza con 3 cavalieri del parterre maschile, Franco, JeanPierre e Gianfranco.

Fra i 3 però, Gemma ha deciso di uscire solamente con Franco e a tal riguardo, infatti, è stata mostrata in studio un'esterna in cui la coppia si trovava a cena, per poi fare una passeggiata senza però mostrare nessun particolare entusiasmo nel trascorrere del tempo insieme. Ritornati in studio, la Galgani ha spiegato di non aver gradito l'eccessiva freddezza del cavaliere, motivo per cui ha deciso di chiudere la conoscenza con lui.

Dopodiché si è passati a parlare di JeanPierre che nella scorsa puntata ha confidato ad Anna Tedesco di non essere realmente interessato a Gemma, ma a lei.

Ida piange di nuovo

Nella seconda parte della registrazione, è stato dedicato ampio spazio a Riccardo Guarneri ed Ida Platano. Il barese, infatti, si è reso protagonista di una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della sua ex, in cui le ha rimproverato di sentire altri cavalieri e di essersi fatta consolare in bagno da Armando nel corso della registrazione precedente.

Le parole dell'uomo, ovviamente, hanno ferito la Platano che ha lasciato nuovamente lo studio in lacrime. Finito il momento dedicato ad Ida e Riccardo, si è parlato di Anna Tedesco e della sua amicizia con l'ex partecipante dello show, Giorgio Manetti. La dama, infatti, ha ammesso di essere ancora molto amica di Giorgio e di averlo incontrato in settimana a Firenze nel corso di una cena in cui era presente anche la sua nuova fidanzata.

In seguito, si è parlato di Barbara De Santi e della sua nuova frequentazione con un cavaliere di nome Stefano, un uomo che la attrae soltanto mentalmente ma non sul piano fisico. A fine registrazione ci sono state due sfilate in cui Anna Tedesco ha sfidato e battuto Gemma Galgani sul tema "Red Carpet", e Valentina F. ha sfidato e perso la sfida contro Barbara De Santi sul tema "Come in un film".