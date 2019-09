I telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo una fase particolarmente intensa sul fronte delle trame, la cui attenzione è concentrata sugli sviluppi intorno a Marina e Arturo, Serena e Filippo, oltre che per le vicende della famiglia di Alex. Secondo quanto riportano le anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 20 settembre, non mancheranno le novità su questi personaggi oltre che per Guido e Mariella, recentemente rientrati a Napoli al termine delle vacanze.

La decisione di Arturo di costituirsi è stata un duro colpo per Marina, che anche nelle prossime puntate della soap partenopea continuerà a lottare per dimostrare l'innocenza del padre. E da questo punto di vista troverà l'aiuto di una persona inaspettata. Ma i problemi per la Giordano non si limiteranno al solo Arturo, dato che Elena e Alice si appresteranno al trasferimento definitivo a Londra. Nel frattempo, Serena e Filippo dovranno fare i conti con una crisi non risolta.

Un posto al sole anticipazioni: Serena prova ad allentare le tensioni

La scoperta del bacio scambiato tra Serena e Leonardo ha dato vita ad una serie di reazioni a catena nel rapporto tra lei e Filippo. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Upas relative alle seconda metà di settembre, la coppia vivrà ancora una fase di profonda crisi, trovandosi davanti ad una decisione inaspettata. Ma se la Cirillo proverà a diminuire le tensioni con il marito, anche grazie ai consigli di Giulia, si potrà dire la stessa cosa per il figlio di Roberto?

Nel frattempo, Guido e Mariella faranno ritorno a Napoli dopo le lunghe vacanze estive. La coppia si preoccuperà fin da subito per la situazione sentimentale di Cerruti che, proprio grazie alla sua ipocondria, potrebbe ricevere una piacevole sorpresa. Ma mentre i genitori di Lollo organizzeranno il loro futuro insieme, il vigile si troverà costretto ad accantonare per qualche tempo il suo sogno d'amore.

Trame settimanali Un posto al sole: la proposta di Marina ad Arturo

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 settembre, Marina vivrà giorni di grande apprensione in seguito all'arresto del padre e troverà il conforto in una persona inaspettata. La Giordano, alle prese anche con la partenza di Alice ed Elena per Londra, cercherà di convincere Arturo ad accettare gli arresti domiciliari, possibili grazie alle sue condizioni di salute.

Ma l'uomo sembrerà deciso a non rappresentare più un problema nella vita della figlia, proprio mentre le indagini sull'omicidio di Nino Rosato si faranno più complesse. Fabrizio, infatti, dopo avere discusso con lo zio, prenderà una decisione che riguarderà proprio la Giordano. Le complicazioni nella famiglia di Alex continueranno ad essere all'ordine del giorno: da una parte ci sarà Carla, che non avrà alcuna intenzione di restare lontana da Mia, dall'altra la giovane cameriera del Vulcano accetterà finalmente di confrontarsi con la madre.