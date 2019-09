Sarà una puntata spumeggiante quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire oggi 23 settembre in prima serata su Canale 5. In essa, infatti, diverse coppie saranno chiamate ad affrontare una fase di crisi, dovuta al comportamento tenuto da fidanzati o fidanzate nei rispettivi villaggi. Come già evidenziato al termine del secondo appuntamento, Nathaly Caldonazzo richiederà il falò di confronto dopo avere visto un video compromettente di Andrea Ippoliti. Non se la passerà meglio Anna Pettinelli, ormai convinta che la differenza d'età rappresenti un problema nel suo rapporto con Stefano Macchi.

Il profilo Instagram ufficiale del programma ha, inoltre, diffuso alcune immagini sorprendenti relative a Serena Enardu, in lacrime, e al bellissimo Simone Bonaccorsi.

Temptation Island anticipazioni: Simone resta solo con Alessia Marcuzzi

Nelle prime due puntate di Temptation Island Vip 2, Simone Bonaccorsi si era detto convinto dei sentimenti di Chiara Esposito. Nonostante lei apparisse particolarmente vivace in compagnia dei ragazzi single presenti nel villaggio, il suo fidanzato aveva persino espresso il desiderio di sposarla.

Ma qualcosa stasera potrebbe cambiare. Gli account ufficiali del docu-reality, infatti, hanno riportato il filmato di Simone rimasto solo con Alessia Marcuzzi al termine del falò. Con lui non ci saranno anche gli altri fidanzati perché la conduttrice avrà qualcosa di molto delicato da mostrare. Lei stessa confesserà: "Chiara ha in qualche modo raggiunto una nuova consapevolezza ma prima di raccontarti esattamente quello che è successo, vorrei mostrarti un video". Sorpreso, da tale richiesta, il Bello d'Italia affermerà: "Il cuore mi sta scoppiando ora".

Elga Enardu in lacrime per Pago

Sempre stando agli spoiler diffusi negli account ufficiali di Temptation Island Vip 2, anche Serena Enardu sarà chiamata a fare i conti con delle brutte sorprese riguardanti Pago. La conferma arriva dalle lacrime che l'ex tronista non riuscirà a trattenere all'interno della sua camera, trovando Anna Pettinelli pronta a sostenerla a modo suo. Sorprese negative anche per Gabriele Pippo, costretto a bere un goccio d'acqua durante il falò dopo avere visto il video della sua fidanzata Silvia, e per la stessa Anna.

Anche lei non sarà affatto felice di quanto appreso sul suo compagno e, furiosa, non lascerà spazio ai dubbi riguardo le sue intenzioni: "Voglio il falò adesso!" Dalle immagini, peraltro, si nota già l'assenza di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti che giungeranno sicuramente al faccia a faccia decisivo nella puntata serale odierna.