A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi ha svelato i nomi dei concorrenti del reality-show delle tentazioni. Tra le sei coppie selezionate dagli autori, ci sono anche dei personaggi che hanno suscitato qualche perplessità tra il pubblico. Ad esempio, non ci si aspettava di leggere nel cast della trasmissione il nome di Damiano Er Faina e della fidanzata Sharon Macrì.

Intanto, oltre ai personaggi popolari prescelti, si sta parlando anche di quelli che invece non sarebbero riusciti a superare i provini.

La rivista Spy ha pubblicato alcuni nomi dei Vip scartati, tra i quali ci sarebbero Alex Belli e la fidanzata Delia Duran, l'attrice Corinne Clery con il compagno e, infine, la coppia formata da Elena Morali e il comico Scintilla.

Il magazine Spy fa chiarezza sull'assenza dei Rodriguez

Il settimanale Spy ha riportato solo alcuni dei nomi dei personaggi più o meno famosi che non sarebbero riusciti a superare le selezioni per approdare a Temptation Island Vip.

Inoltre si è anche soffermato sulla famiglia Rodriguez, giacché in queste settimane si era parlato molto di un eventuale approdo al villaggio delle tentazioni sia di Cecilia che del fratello Jeremias.

In realtà, sembra proprio che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non abbiano mai pensato di proporsi per il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, perché sicuri del loro amore, dunque sarebbe stato inutile metterlo alla prova.

Stesso discorso per Jeremias e Soleil Sorgè che, nonostante i rumors dei mesi scorsi, non sarebbero mai stati in procinto di prendere parte alla trasmissione.

Taylor Mega contro Damiano Er Faina: 'Non può andare in Tv chi insulta le donne'

Subito dopo l'annuncio di Alessia Marcuzzi che ha diramato la lista ufficiale dei concorrenti di Temptation Island Vip, si sono scatenati dubbi e polemiche nei confronti di Er Faina, accusato di essere incoerente e ipocrita perché, dopo aver attaccato a più riprese il reality-show, ha poi deciso di parteciparvi.

Sulla questione, di recente, è intervenuta anche la modella Taylor Mega che, su Instagram, ha espresso la sua contrarietà alla presenza dello youtuber nel cast.

L'influencer friulana ritiene che una persona come Damiano Coccia non meriti di andare in televisione, perché nei suoi interventi sul web spesso e volentieri discrimina il mondo femminile: "Non ho mai voluto affrontare questo tema - ha dichiarato l'ex gieffina - per non fare pubblicità ad un uomo che deve i suoi follower solo al fatto che sfotte e insulta le persone".

Inoltre Taylor Mega ha aggiunto che, in tema di violenza sulle donne, ritiene sbagliato far approdare sul piccolo schermo Er Faina che spesso ha attaccato e discriminato il genere femminile, sottolineando che deve evitare di smentirlo, giacché su YouTube ha tenuto spesso questo pessimo comportamento.

Critiche molto pesanti, dunque, sono piovute dall'ex naufraga dell'Isola dei Famosi nei confronti di Coccia, il quale sembra essere finito subito nel mirino del pubblico di Temptation Island Vip che pare non gradire affatto la scelta della produzione di inserirlo nel cast del programma.