Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate della prossima settimana di Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3 che troveremo in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre con nuovi imperdibili episodi.

Le anticipazioni rivelano che per Alex proseguirà il momento duro dopo la fine della storia con Vittorio, mentre Diego si ritroverà nuovamente a fare i conti con il suo passato che porterà alla luce dei ricordi dolorosi.

Spoiler Un posto al sole settimana 7-11 ottobre: momento duro per Alex

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima settimana di Un posto al sole dal 7 ottobre in poi rivelano che la relazione tra Marina e Fabrizio, con la donna che sembra aver perso la testa nei confronti dell'uomo, diventa motivo di scontro acceso nella famiglia Rosato.

Occhi puntati anche su Alex, la quale sta affrontando un momento decisamente difficile della sua vita e potrà contare sulla visita del tutto inaspettata di Silvia, la quale sembra essere disposta a capire cosa stia succedendo. La ragazza le confiderà il motivo delle sue recenti decisioni a dir poco drastiche?

A rendere la situazione ancora più complicata ci penserà anche Mia, la quale non ha alcuna intenzione di tornare nuovamente all'interno della vecchia casa e finisce per complicare ancora di più le decisioni che dovrà prendere Alex.

Gli spoiler della nuova settimana di messa in onda della soap opera di Rai 3, inoltre, rivelano che tra Arturo e Sebastiano ci sarà uno scontro a dir poco durissimo.

Renato, invece, dopo aver scelto di mettere da parte la sua storia con Nadia sembra voler tornare di nuovo sui suoi passi. Gli spoiler di Un posto al sole dal 7 ottobre, infatti, rivelano che tra Renato e Nadia ci sarà un clamoroso riavvicinamento che potrebbe far ben sperare per il loro futuro insieme.

Intanto grazie a Don Mario, Guido e Mariella potrebbero finalmente scoprire tutta la verità su Cinzia e quindi mettere la parola fine al mistero che avvolge la donna.

Diego alle prese con i fantasmi del passato

Marina, che deve far fronte ai numerosi problemi familiari che la riguardano, riuscirà a trovare un po' di conforto soltanto tra le braccia di Fabrizio, il quale si troverà a dover fare i conti anche con delle durissime e pesanti accuse che gli verranno mosse da parte di suo zio.

Ma in questi nuovi episodi della soap opera vedremo che si tornerà a parlare anche di Diego, il quale si troverà a dover fare i conti con alcuni ricordi del suo passato abbastanza dolorosi per lui e che lo metteranno a durissima prova. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, infatti, rivelano che Diego è ancora convinto di voler spiare in segreto Beatrice e proprio per questo motivo si apposterà sotto casa della ragazza.

Marina, invece, dovrà decidere se proseguire oppure no l'azione legale per riabilitare il buon nome di suo padre.