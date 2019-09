Sono particolarmente avvincenti le anticipazioni di Una vita relative al periodo compreso tra lunedì 9 e sabato 14 settembre. Blanca e Diego saranno inevitabilmente preoccupati per le sorti del figlio Moises, ancora in ospedale a causa della febbre alta e del vomito. La coppia otterrà le risposte che andava cercando, ovvero la conferma del coinvolgimento di Samuel in questa malattia improvvisa. Sarà quindi possibile correre ai ripari per fare in modo che le condizioni di salute migliorino, mentre Diego rivolgerà la sua rabbia contro il colpevole fratello.

Solo l'intervento di Blanca eviterà il peggio. Le trame settimanali si concentreranno anche sulle sorti di Arturo, al quale verrà affiancato Javier, un assistente per ciechi. Ma, anche in questo caso, non tutto andrà come previsto.

Anticipazioni: la rabbia di Diego contro Samuel

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana si aprono con il tentativo del dottor Guillen di ribellarsi a Samuel, ma quest'ultimo continuerà a ricattare il medico, facendo in modo che lui assecondi il suo crudele piano contro Moises.

Alla fine, però, il dottore farà i conti con la propria coscienza e informerà i genitori delle motivazioni che hanno causato la malattia del bambino. Non solo: chiederà ad un collega, non ricattabile da Samuel, di occuparsi delle cure. Il dottor Estevez riuscirà in breve tempo a far guarire il piccolo, mentre Diego e Blanca terranno il segreto su quanto scoperto, elaborando insieme a Riera un piano per smascherare definitivamente Samuel.

Le tensioni, tuttavia, non mancheranno fino a quando Diego cederà alla rabbia e tenterà di uccidere il fratello. Sarà il pronto intervento di Blanca ad evitare che ciò accada.

Trame puntate Una Vita: Arturo vittima degli intrighi di Javier

Proseguendo con le succose anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, Arturo accetterà di ricevere l'aiuto di Javier, un assistente per ciechi. Ma quando l'uomo resterà solo con il colonnello, approfitterà delle sue condizioni di salute per perlustrare liberamente casa Valverde.

Non solo: sostituirà il medicinale che dovrà servire a migliorare la vista di Arturo con della semplice acqua. Nel frattempo Silvia dovrà affrontare l'ennesima brutta notizia: Felipe la informerà della necessità di una sua testimonianza se non vorrà che Blasco venga scagionato per l'assenza di prove. Leonor consiglierà a Flora di fare il primo passo con Peña, ma lei rifiuterà e preciserà che dovrà essere lui a confessare i suoi sentimenti.

Iñigo chiederà a Rosina di poter corteggiare la figlia e solo l'intervento di Liberto eviterà una risposta negativa. Carmen e Riera decideranno di andare a vivere insieme, anche se lui rivelerà di avere prima una questione da sistemare.