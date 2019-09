Sta prendendo forma l’ottava edizione di Pechino Express. A differenza del recente passato l’adventure game di Rai 2 andrà in onda, con ogni probabilità, da metà marzo. Le registrazioni, invece, dovrebbero iniziare a fine ottobre come riferito da Blogo che in queste ultime ore ha anticipato alcuni dettagli del Reality Show della Magnolia. In particolare sono emerse ulteriori indiscrezioni sul cast che prenderà parte al programma che sarà condotto dal confermato Costantino della Gherardesca.

In pole position ci sarebbe l’avvenente modella Dayane Mello con già diverse esperienze televisive alle spalle.

Inoltre la produzione avrebbe raggiunto l’intesa di massima anche con il conduttore televisivo Marco Berry, pseudonimo di Marco Marchisio. Verso il sì anche l’attrice e regista Asia Argento che dovrebbe partecipare in coppia con Vera Gemma. Al momento non è stata confermata, invece, la presenza di Ignazio Moser.

Asia Argento dovrebbe partecipare in coppia con Vera Gemma

Secondo i rumors degli ultimi giorni le nuove avventure dei protagonisti di Pechino Express dovrebbero partire dalla Thailandia. In tal caso l’adventure game tornerebbe in Asia dopo l’escursione in Africa in occasione della settima edizione che si è conclusa con il trionfo de ‘Le Signore della tv’, Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. In questi giorni d’inizio autunno la produzione sta accelerando per la definizione degli ultimi dettagli ed, in particolar modo, del cast con ancora alcune posizioni da puntellare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Reality Show

Alla conduzione è stato confermato Costantino della Gherardesca dopo le iniziali indiscrezioni relative ad un avvicendamento con Simona Ventura.

Praticamente certa, secondo il portale Blogo, la partecipazione di Asia Argento, pronta a rimettersi in gioco dopo aver dovuto chiudere in anticipo, l'anno scorso, la sua esperienza a X Factor. La quarantaquattrenne romana dovrebbe affrontare l’avventuroso viaggio in coppia con Vera, attrice e figlia di Giuliano Gemma.

Pechino Express 8, in lizza anche Marco Berry, Nicole Rossi e Ignazio Moser

Nel cast di Pechino Express 8 dovrebbe esserci un’altra specialista di reality e talent show. La modella Dayane Mello non avrebbe resistito alle avance della Magnolia e sarebbe pronta per partire per la Thailandia. In passato la brasiliana ha preso parte a Ballando con le stelle ed a L’Isola dei Famosi. Il viaggio in Honduras si concluse prematuramente con la Mello che fece discutere, soprattutto, per il flirt con l’inviato Stefano Bettarini.

Oltre alla modella dovrebbero prendere parte all’adventure game di Rai 2 Nicole Rossi, protagonista de Il Collegio, e il conduttore e illusionista Marco Berry. Da confermare la partecipazione di Giucas Casella, in coppia con la moglie (Vera), e di Ignazio Moser che dovrebbe essere in gara con il cugino, Moreno.