Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera "Una vita", meglio conosciuta in Spagna con il titolo di "Acacias 38". Le trame relative alle puntate che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 settembre, tutti i giorni a partire dalle 14.10 su Canale 5, gireranno attorno alla lite fra Rosina e Liberto, ai tentativi di Antonito di vendere il tergilune e all'esplosione della galleria d'arte di Samuel Alday.

Silvia fuggirà da Acacias 38

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Samuel non rivelerà a nessuno di essere stato pugnalato da Blanca.

L'Alday, infatti, nasconderà alcuni suoi averi in casa, per far credere a tutti che a pugnalarlo siano stati dei ladri entrati nella sua proprietà per rapinarlo. Antonito organizzerà un evento per vendere il suo tergilune, ma nessuno si offrirà di comprarlo.

Intanto Samuel farà credere a Leonor che Blanca e Diego hanno lasciato Acacias 38 per trasferirsi alla Huelva. Nel frattempo, Liberto e Rosina discuteranno in maniera alquanto accesa in pasticceria. Silvia si convincerà che dietro l'omicidio di Arturo ci sia Blasco e quindi lo ucciderà. Subito dopo la donna fuggirà dalla città per non essere arrestata.

Samuel si arrabbierà con Carmen quando scoprirà che la cameriera ha gettato la scatola in cui lui aveva nascosto il denaro e i gioielli per simulare la rapina.

Deluso per non aver venduto il Tergilune, Antonito deciderà di contattare alcuni imprenditori inglesi, scoprendo che il Tergilune è stato già brevettato in Inghilterra con il nome di "tergicristallo". Scoperto ciò il giovane deciderà di recarsi a Crahigo per poi fare ritorno ad Acacias qualche tempo dopo senza Lolita. Nel frattempo, Samuel deciderà di chiudere la sua gioielleria per aprire una galleria d'arte con l'aiuto di Lucia.

Casilda riuscirà a far riappacificare Rosina e Liberto, mentre Padre Telmo indagherà su Lucia per conto del priore Epineira. Dopo il decesso di Arturo, Agustina troverà lavoro in una sartoria.

Esplode la galleria d'arte di Samuel

Liberto regalerà a Rosina una fascia elettrica per lenire i suoi malesseri dovuti all'età, mentre Lucia deciderà di devolvere in beneficenza tutti i soldi ricevuti dall'eredità dei Marchesi di Valmez.

Tutti gli abitanti di Acacias 38 parteciperanno all'inaugurazione della galleria d'arte di Samuel. Nel corso della festa, Lucia rimarrà sorpresa di vedere la croce che le ha regalato sua madre ritratta in un quadro della Marchesa di Valmez. Poco più tardi, una forte esplosione distruggerà la galleria d'arte di Samuel, ferendo Liberto e Trini. Condotti in ospedale, i due verranno sottoposti ad alcuni controlli per poi essere dimessi poco dopo.

Le loro condizioni di salute, però, non miglioreranno, tanto che Trini perderà i sensi all'improvviso e Liberto inizierà a perdere sangue da un orecchio. Nel frattempo, Lucia si recherà in chiesa per confessarsi e si renderà conto che Padre Telpo è l'uomo che le ha salvato la vita.