La prima settimana di programmazione di Uomini e donne si conclude oggi 20 settembre con un'altra puntata del Trono Classico. Dopo la presentazione di Alessandro Zarino e Sara Tozzi, Maria De Filippi annuncerà l'entrata in studio degli altri due tronisti ovvero Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Lei è una ragazza del tutto nuova al pubblico televisivo, mentre lui è ben più noto avendo partecipato lo scorso anno a Uomini e donne come corteggiatore e successivamente a Temptation Island nel ruolo di ragazzo single.

La parola passerà, poi, ad altri protagonisti del docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Archiviati i problemi di Katia Fanelli e Vittorio Collina, sarà il momento di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni che parleranno delle novità nella loro vita dopo il falò di confronto nel quale si sono lasciati.

I primi corteggiatori per Giulia e Giulio

Gli account ufficiali di Uomini e donne hanno diffuso il video di anticipazioni relativo a quanto andrà in onda oggi 20 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Archiviata la presentazione di Alessandro e Sara, sarà la volta degli altri due tronisti ovvero Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Verrà mostrata la classica intervista di Giulia nella quale lei racconterà qualcosa di sé: 27enne romana, studentessa in Giurisprudenza, legatissima alla madre, è alla ricerca di una storia seria e di una vita normale, senza troppi clamori. Essendo una persona non nota in televisione, darà fin da subito l'impressione di essere schietta e poco interessata alla facile notorietà dei social network.

Giulio, che non avrà alcun bisogno di presentazione, affermerà di avere notato soprattutto tre corteggiatrici mentre la collega assisterà alla tradizionale discesa dalle scale dei suoi spasimanti.

Insieme all'annuncio degli altri due tronisti, la puntata di Uomini e donne di oggi 20 settembre sarà dedicata anche a Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Dopo l'esperienza a Temptation Island, al termine della quale si sono lasciati, la coppia ha proseguito la loro vita separatamente.

A tal proposito, Ilaria affermerà: "Io adesso sto bene con me stessa. Mi vedi bene?" Inevitabile la risposta ironica del suo ex: "Pari un puffo" (riferendosi al vestito azzurro da lei indossato). Partirà poi una serie di botta e risposta con i quali la Teolis criticherà Massimo per la vita libertina degli ultimi tempi: "Tu in un mese di sei girato Ilaria, Federica, Elena e devo fare anche l'altro nome?" Come riporta il resoconto pubblicato dal Vicolo delle News in merito alla registrazione del 29 agosto scorso, in studio sarà presente anche Sonia Onelli per confermare l'inizio della relazione con Massimo.

Ci sarà anche l'ex tentatore Javier Martinez, che però non parlerà molto e non rivelerà eventuali incontri con Ilaria dopo la fine delle riprese in Sardegna.