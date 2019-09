La puntata del Trono Classico di Uomini e donne, trasmessa lo scorso venerdì 27 settembre su Canale 5, ha sancito una segnalazione riguardante Javier Martinez. L'ex single di Temptation Island, che era già riuscito a conquistare l'interessa di Sara Tozzi, ha dovuto fare i conti con le prove giunte alla redazione e riguardanti i messaggi da lui scambiati con una ragazza. In essi, esprimeva un forte interesse verso di lei, arrivando persino a dichiararle di essere innamorato.

Davanti a tale novità, palesata anche da alcuni screenshot, Sara non ha potuto fare altro che giungere ad una rapida conclusione: pur tra le lacrime, ha deciso di eliminare il suo corteggiatore. Ma come si evolverà la questione nelle prossime puntate? Ci sarà un'ulteriore evoluzione? Per saperlo, i telespettatori del dating show dovranno pazientare fino al prossimo appuntamento televisivo con il Trono Classico, durante il quale Javier tornerà in studio per un ultimo tentativo di chiarimento con la tronista. Ma, ancora una volta, l'esito non sarà dei migliori.

Uomini e donne anticipazioni: Javier chiede di parlare con Sara

Nelle prossime puntate di Uomini e donne relative al Trono Classico, Javier Martinez sarà nuovamente presente in studio nonostante la precedente segnalazione (e la conseguente eliminazione). Per conoscere i dettagli della questione ci vengono incontro le anticipazioni rese note dal Vicolo delle News e relative alla registrazione effettuata lo scorso 17 settembre.

Sarà così possibile scoprire che, dopo essere stato smascherato dalla redazione, Javier chiederà di parlare ancora con la Tozzi. Tale opportunità gli verrà data, a patto che il faccia a faccia avvenga in studio, davanti a pubblico, opinionisti e altri corteggiatori. Alla fine il pallavolista accetterà tale proposta e siederà davanti alla tronista, per chiarire il suo rapporto con l'ex fidanzata. Tra loro è stata una storia difficile, motivo per cui lui non aveva avuto il coraggio di dirle di non essere più innamorato e di voler corteggiare anche un'altra persona.

Sara elimina comunque Javier

Il ritorno di Javier Martinez negli studi di Uomini e donne sarà accolto con diverse polemiche in studio. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, il pubblico sarà in fermento per le sue parole, soprattutto quando si giustificherà chiamando in causa il suo passato difficile. Lo stesso faranno alcuni corteggiatori, uno dei quali minaccerà di abbandonare il programma in caso di ritorno dell'argentino.

Giulio Raselli, invece, consiglierà alla collega di concedere al ragazzo una seconda possibilità mentre Giulia Quattrociocche sarà di parere contrario. Alla fine, comunque, la decisione spetterà alla sola Sara Tozzi che confermerà l'eliminazione. Preciserà, infatti, di non voler iniziare il suo percorso con un bugia che certamente non le permetterà di fidarsi completamente del suo corteggiatore.