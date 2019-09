Archiviate le tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, oggi 27 settembre sarà il turno del Trono Classico e delle vicende di Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. I due tronisti si contenderanno la bella corteggiatrice Veronica, che continuerà a non dichiararsi per l'uno o per l'altro. Il fatto finirà per spazientire soprattutto Raselli mentre le cose sembreranno andare per il meglio nell'esterna con Zarino. Puntualmente, come accade in ogni edizione del programma, arriverà una segnalazione che riguarderà Javier Martinez. L'ex single di Temptation Island si troverà costretto a giustificare alcuni messaggi scambiati con una ragazza, alla quale ha persino rivelato di essere innamorato di lei. Non potranno mancare gli ospiti provenienti dal docu-reality estivo: spazio, in particolare, a Jessica Battistello e Andrea Filomena.

Uomini e donne anticipazioni: una segnalazione per Javier

Il portale Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata di Uomini e donne di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. In esso si vede Giulio insieme alla corteggiatrice Veronica, che ancora non ha deciso con quale dei due tronisti continuare il percorso televisivo. Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News sulla registrazione del 13 settembre (oggi in onda), la ragazza uscirà con Alessandro e con lui le cose andranno molto bene.

In studio ammetterà di sentirsi particolarmente affine a lui e le sue parole spazientiranno in modo evidente Raselli. Si passerà al trono di Sara e all'esterna con Javier: tutto andrà bene e lei ammetterà di considerarlo pulito, nonostante i dubbi delle altre persone. Ma in studio si scatenerà il putiferio quando Maria annuncerà di avere ricevuto una segnalazione sull'ex single di Temptation Island, che a fine agosto scambiava messaggi espliciti con una ragazza, dichiarando persino di amarla.

Il pallavolista tenterà di giustificarsi, affermando di avere chiuso con la sua ex e di volersi concentrare ora solo su Sara. Ma le sue parole non basteranno per placare la delusione della tronista che lo eliminerà.

Il confronto tra Jessica e Andrea di Temptation Island

Come accaduto nelle precedenti puntate del Trono Classico di Uomini e donne, anche oggi 27 settembre Maria De Filippi ospiterà in studio Filippo Bisciglia e due ex protagonisti di Temptation Island.

Sarà il turno di Andrea Filomena e Jessica Battistello, che a sua volta avrà la possibilità di ritrovare Alessandro Zarino (diventato tronista). I due ex fidanzati siederanno l'uno di fronte all'altro e lei, come mostrato dal video di Witty Tv, ammetterà: "Nelle puntate lo vedevo stare così male e sono morta dentro, mi ha devastato". Inevitabile la replica di Andrea: "Non posso dimenticare Maria".

Stando al resoconto del Vicolo delle News, la conoscenza di lei con Alessandro non è proseguita perché si è resa conto di pensare ancora molto al suo ex. In studio lei confermerà di avere sentito spesso Andrea e di essere pronta a ricominciare, mentre lui affermerà di stare bene anche da solo. Secondo la Battistello, tale presa di posizione è dovuta all'influenza dell'opinione pubblica e della famiglia di lui, contraria ad un ritorno di fiamma.