Lo scontro verbale tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia nella seconda puntata di Amici Celebrities ha diviso l’opinione pubblica. Nelle scorse ore tramite i social ha commentato l’accaduto anche Salvatore Di Carlo. Come molti sanno Teresa Cilia e suo marito Salvatore quest’estate si sono resi protagonisti di una querelle molto accesa con Raffaella Mennoia. Dopo un periodo di silenzio, l’ex corteggiatore è tornato a punzecchiare la conduttrice Mediaset.

Salvatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha ironizzato sulla lite avvenuta tra l’allievo della squadra bianca e Maria De Filippi. In una Instagram Stories al vetriolo, l’ex calciatore ha scritto: “Filippo Bisciglia è stato diffidato in diretta”. Ovviamente, le parole di Di Carlo non lasciano spazio all’immaginazione, così come le emoticon utilizzate nelle varie Stories.

Il marito di Teresa Cilia ha mandato una frecciatina piuttosto chiara a Queen Mary.

Il riferimento della diffida infatti, sarebbe legata a quella che avrebbe ricevuto l’ex tronista dagli autori del dating di Canale 5. Va comunque detto che non è mai stata fatta chiarezza sulla presunta diffida ricevuta dalla Cilia.

Teresa Cilia: ‘Le persone non si trattano in questa maniera’

Teresa Cilia nelle scorse è intervenuta sul web con una storia che parlava di rispetto ed educazione. La giovane ha esordito così: “Le persone non si trattano in questa maniera.

Bisogna avere un po’ più rispetto per la persona, a prescindere dal torto o dalla ragione”. Dopo le parole di Salvatore Di Carlo, con tutta probabilità anche l’ex tronista ha espresso il suo pensiero su quanto avvenuto ad Amici Celebrities.

Filippo Bisciglia fa marcia indietro e si scusa con la De Filippi

Il comportamento mostrato da Filippo Bisciglia durante la seconda puntata di Amici Celebrities ha spaccato il web.

Se da una parte alcuni utenti si sono schierati con il conduttore romano, altri lo hanno criticato duramente. Uno dei tanti telespettatori su Instagram ha fatto notare a Bisciglia che 'sembrava il co-conduttore che affiancava Maria De Filippi'. Poi ha concluso il commento: “A Maria dici in modo sarcastico ‘grazie di tutto’, ma che pensavi che stavi a casa tua?” A queste parole è arrivata la pronta replica del diretto interessato.

Filippo ha risposto: “Hai ragione”. A quanto pare il concorrente della squadra bianca capitanata da Giordana Angi si è reso conto di aver sbagliato i modi ed i toni. Un gesto che farà molto piacere sia alla conduttrice Mediaset che ai tanti fan del conduttore romano. A questo punto ci auguriamo che la prossima puntata del talent sia caratterizzata da più show e meno polemiche.