Barbara D'Urso è tornata finalmente all'opera. Dopo un mese di vacanze trascorse in giro per l'Italia, è rientrata a Cologno Monzese per dedicarsi a ciò che ama di più, il suo lavoro. Il suo rientro, però, è stato alquanto strano. Un po' di giorni fa, infatti, su Instagram ha dichiarato di aver nascosto una cosa al suo pubblico. Dopo un po' di tempo, però, quando alcune indiscrezioni avevano già cominciato a trapelare, Lady Cologno ha deciso di raccontare tutta la verità.

In un video su Instagram, infatti, Barbara D'Urso si è mostrata con il collare ed ha svelato di aver subito un brutto incidente, anche alquanto grave.

Una lastra di cristallo le è entrata nella parte destra della testa, in seguito ad una caduta, causandole dei problemi alquanto inaspettati e seri. In tutto questo periodo si è fatta curare in modo estremamente discreto da tutta l'equipe dell'ospedale e adesso, finalmente, si è ripresa. Ad ogni modo, è costretta ad una convalescenza caratterizzata dall'assunzione di farmaci antidolorici e collare.

L'esatta dinamica dell'incidente subito da Barbara D'Urso: è caduta in modo abbastanza serio

L'ultimo contenuto pubblicato da Barbara D'Urso ha lasciato senza parole i numerosi telespettatori che la seguono. La donna, infatti, con volto serio e tono di voce alquanto drammatico ha raccontato del brutto incidente subito alcune settimane fa. Nessuno prima d'ora si era reso conto di quanto accaduto, dal momento che Lady Cologno ha esortato tutte le persone che l'hanno assistita a mantenere il massimo riserbo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Ad ogni modo, ci ha anche tenuto a fare in modo di non venissero prevaricati gli altri pazienti dai suoi problemi di salute.

Barbara D'Urso ha voluto spiegare ai suoi fan l'esatta dinamica dell'incidente ed ha detto di essere scivolata e di essere finita con la testa contro una lastra di cristallo. Per un bel po' di tempo ha avuto seri problemi alla parte del corpo opposta con formicolii e sensazione di insensibilità. Numerose sono state le persone che l'hanno assistita e curata.

Le cure a cui è sottoposta Lady Cologno dopo l'infortunio

Ad ogni modo, ancora adesso è costretta a portare il collare e ad assumere medicinali. Specie in merito a quest'ultimo elemento bisogna fare una precisazione. Molti utenti avevano notato sul profilo di Lady Cologno l'esistenza di alcuni medicinali che alcuni pensavano servissero contro l'osteoporosi. Pertanto erano state formulate alcune battute.

Barbara D'Urso, però, ha chiarito di non essere affetta da tale problema, ma di assumere quei medicinali come antidolorifici a causa dell'incidente subito.

La conduttrice ci ha tenuto a chiarire che avrebbe preferito non parlare di questo incidente subito, ad ogni modo non è riuscita a tenere il segreto con i suoi telespettatori.