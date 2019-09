Tra selfie, balletti ed effetti speciali in versione ‘boomerang’ Barbara D’Urso ha condiviso con i suoi numerosi fan ogni istante della sue vacanze. Da Capri a Capalbio (Toscana) passando per la Sicilia in compagnia di alcuni amici. Tra questi anche Filippo Nardi con il quale si è resa protagonista anche di un alcuni divertenti siparietti. Un affiatamento che ha fatto pensare che tra i due ci fosse del tenero.

Ipotesi puntualmente smentita dalla conduttrice televisiva e dall’ex naufrago. Terminate le vacanze Carmelita si appresta a tornare protagonista sul piccolo schermo con le sue trasmissioni televisive. Nell’attesa la D’Urso ha chiesto su Instagram ai suoi follower (oltre due milioni) di farle qualche domanda.

Tra elogi, curiosità e complimenti non sono mancate voci fuori dal coro. Un utente le ha domandato quando sarà possibile non vederla più in tv.

Senza scomparsi la presentatrice ha affermato che spera di uscire di scena il più tardi possibile e l’ha invitato a cambiare canale ed a impiegare diversamente il suo tempo. ‘Fai l’amore con chi vuoi, peace and love”.

Barbara D'Urso si confronta con i fan su Stories

Barbara D’Urso è sempre più social ed, oltre a divertirsi su Instagram con gli effetti speciali, non disdegna di confrontarsi con i fan come ha fatto nelle ultime ore.

Nello specifico la presentatrice si è resa disponibile a soddisfare la curiosità dei seguaci su Stories. Carmelita ha spiegato che il tormentone “col cuore” è nato quasi per caso. “In maniera spontanea”.

Come già ribadito in altre circostanze l’artista napoletana ha negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica rimarcando che sul suo corpo non c’è traccia di cicatrici. Inoltre la D’Urso ha riferito che, prima di intraprendere il percorso televisivo, sognava di diventare una ballerina di danza classica. Nessun dubbio, invece, sulla trasmissione che le è rimasta nel cuore: “La Fattoria”.

La stoccata dell'hater, la conduttrice non si scompone

Tra le domande anche la provocazione di un hater che le ha chiesto quanto dovrà aspettare ancora per non vederla più in televisione. Con la massima diplomazia e seraficità Barbara D’Urso ha ribattuto: “Il più tardi possibile. Posso consigliarti di cambiare canale o fare l’amore con chi vuoi”. Risposta accompagnata dall'eloquente hashtag peace and love per spegnere sul nascere le polemiche.

Terminate le vacanze Barbara D’Urso è tornata al lavoro per preparare la prima puntata di Pomeriggio 5.

Nelle scorse ore la conduttrice televisiva ha pubblicato i primi scatti dagli studi di Cologno Monzese. “Qui stanno cambiando tante cose, ma io sono pronta per tornare da voi più carica di prima”. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 9 settembre con inizio alle 17:15.