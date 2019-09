Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful e riguardanti ciò che accadrà su Canale 5 nelle puntate in onda da domenica 22 a sabato 28 settembre.

I numerosissimi appassionati della telenovela statunitense, ora in onda 7 giorni su 7, potranno assistere a numerosi colpi di scena nel corso dei prossimi episodi, dove vedremo come il bacio tra Bill e Brooke porterà gravi conseguenze ai protagonisti.

In particolare, vedremo che Ridge, sconvolto da quanto avvenuto tra la moglie e lo Spencer, affronterà quest'ultimo, con il quale la discussione ben presto si trasformerà in una rissa, con un epilogo gravissimo per il magnate, che si ritroverà in coma. Nervi tesi anche tra Quinn e Pam, con la moglie di Eric che tenterà di convincere Charlie a non sposare la donna.

Beautiful, anticipazioni: lite furiosa tra Ridge e Bill

Nuove ed emozionanti puntate di Beautiful attendono i fan dal 22 al 28 settembre dove vedremo come la rivalità tra Ridge e Bill degenererà sino a giungere a gravi conseguenze per il magnate.

Ridge infatti, dopo aver scoperto il bacio tra Brooke e Spencer, sarà fuori di sé e deciderà di affrontare il rivale una volta per tutte. La discussione tra i due però, degenererà presto in una rissa che, come rivelano le anticipazioni, avrà drammatiche conseguenze.

Katie e Brooke nel frattempo, ignare di ciò che sta accadendo, avranno la speranza che tra i due il tutto si risolva pacificamente.

Anticipazioni al 28 settembre: Bill in coma dopo la rissa con Ridge

La lite furiosa tra Bill e Ridge culminerà con la caduta dello Spencer dal balcone di casa sua.

L'uomo verrà trasportato d'urgenza in ospedale mentre Brooke, appreso l'accaduto, litigherà con Ridge. Bill intanto, sarà in coma dopo essere precipitato dal balcone e Wyatt e Liam chiederanno spiegazioni a Forrester su quanto accaduto.

Quinn intanto, cercherà di convincere Charlie a non sposare Pam in quanto ritiene la donna una pazza. In ospedale intanto, arriverà il detective Sanchez, per far luce su quanto accaduto a Bill, mentre Wyatt e Liam, a turno, parleranno con il padre anche se incosciente.

Pam, venuta a sapere delle parole di Quinn, avrà un acceso diverbio con la moglie di Eric anche a causa del ritratto di Stefanie. Eric assisterà al litigio e Pam rivelerà all'uomo che Quinn ha consigliato a Charlie di non sposarla.

Molti colpi di scena caratterizzeranno quindi i nuovi episodi di Beautiful in onda dal 22 al 28 settembre, dove scopriremo come si evolverà la situazione di Bill dopo la tragica caduta.

Ricordiamo che, per rivedere le puntate già andate in onda su Canale 5, è possibile collegarsi al sito Mediaset Play.