Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle puntate in onda dal 29 settembre al 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.

Stando alle anticipazioni, nel corso dei nuovi episodi, finalmente, dopo ore di angoscia, Bill si risveglierà dal coma. Il magnate una volta aperti gli occhi, si ritroverà di fronte Brooke, alla quale dichiarerà tutto il suo amore. Il magnate sembrerà un uomo diverso dopo quanto accaduto, tanto che deciderà di non denunciare Ridge, dichiarando che la caduta dal balcone è stata accidentale. Intanto si avvicinano le nozze di Pam e Charlie, caratterizzate però dagli attriti tra la futura sposa e Quinn.

Beautiful, anticipazioni: Bill si risveglia dal coma

Nuove ed avvincenti episodi della soap americana terranno con il fiato sospeso i numerosissimi telespettatori, pronti a seguire l'evolversi della vicenda legata a Bill Spencer, in coma dopo essere caduto dal balcone a seguito della rissa con Ridge.

Wyatt e Liam chiederanno al Forrester spiegazioni su quanto successo, mentre a turno, Brooke, Katie e Thorne saranno al capezzale dell'uomo per invitarlo a risvegliarsi.

Proprio Thorne, nonostante non abbia mai avuto buoni rapporti con Bill, si dirà pronto a riconciliarsi con lui per il bene di Will. Dopo ore di angoscia finalmente Spencer aprirà gli occhi e, per prima cosa, vedrà il volto di Brooke, mentre Ridge rifletterà su quanto avvenuto, rendendosi conto del grave errore commesso e che poteva costare la vita ad un uomo.

Trame 29 settembre-5 ottobre: Spencer dichiara di amare Brooke

Gli spoiler relativi a ciò che andrà in onda nel corso della prossima settimana, rivelano finalmente una buona notizia per Bill, il quale risvegliatosi dal coma, dichiarerà alla Logan, non solo di essere un uomo cambiato, ma anche di non aver mai smesso di amarla.

Per dimostrare il suo cambiamento, lo Spencer deciderà di non denunciare Ridge, dichiarando che la caduta è stata accidentale.

Tale gesto sorprenderà tutti, in particolare Ridge, il quale sospetterà che dietro al gesto altruistico del suo rivale si nasconda un secondo fine. Nel frattempo giungerà il giorno delle nozze di Pam e Charlie e Quinn sembrerà fare un passo indietro, acconsentendo che la cerimonia si svolga a casa sua.

Poco dopo però, Eric assisterà ad una lite furiosa tra le due donne, tanto da costringerlo ad intervenire per separarle. Bill intanto, si riprenderà e verrà dimesso dall'ospedale, mentre Steffy sarà impegnata con i preparativi della nuova sfilata della Forrester.

Questo è molto altro nelle puntate di Beautiful in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre, nel consueto orario delle 13:40 su Canale 5.