Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano visto in oltre 100 paesi nel mondo. Gli spoiler rivelano che il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles provocherà non pochi problemi a Liam e Hope. La coppia, infatti, entrerà in crisi, tanto che la figlia di Brooke metterà suo marito di fronte ad una scelta: lei o Steffy Forrester.

Beautiful: Hope scopre il segreto di Taylor

Il triangolo amoroso formato da Hope, Liam e Steffy tornerà a far parlare di sé nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che la Logan e lo Spencer avranno dei problemi coniugali in seguito al ritorno di Taylor a Los Angeles. A tal proposito, il figlio di Bill apparirà molto preoccupato per la presenza della Hayes all'interno della casa in cui vivono la Forrester e Kelly. Un comportamento che desterà le perplessità della figlia di Brooke, la quale chiederà subito informazioni al marito.

Qui l'uomo racconterà che Taylor in passato aveva tentato di uccidere Bill. Una notizia che non era mai stata trapelata visto che aveva stretto un patto con la Forrester. Nel frattempo, Hope (Annika Noelle) si recherà dalla madre per metterla al corrente del tragico fatto. Per questo motivo, la Logan inizierà un piano per allontanare la psichiatra dalle loro vite.

La Logan e Liam entrano in crisi a causa della madre di Steffy

Nei prossimi appuntamenti italiani di Beautiful, Hope e Brooke non vorranno che Kelly stia troppo tempo insieme a Taylor, in quanto la reputano troppo pericolosa.

Peccato che Liam non sia del loro stesso avviso, tanto da non fare niente contro l'ex suocera. Proprio quest'ultima diventerà un vero problema per la giovane Logan. La madre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) , infatti, si trasferirà a vivere insieme alla figlia. Una notizia che desterà le perplessità della moglie dello Spencer, la quale avrà un aspro confronto con la Forrester nella casa sulla scogliera di Liam, il quale tenterà invano di fare da paciere tra le due parti.

Lo Spencer deve scegliere tra la Forrester e la moglie

Durante lo scontro, Hope capirà che tra Steffy e Liam (Scott Clifton) c'è ancora molto feeling, tanto da costringerla a fare al marito una precisa domanda. La donna, infatti, domanderà a quest'ultimo di scegliere tra lei o la rivale, visto che crede che si sia pentito di averla sposata. Una domanda che metterà in crisi lo Spencer, il quale cercherà di rassicurare la Logan sui sentimenti che prova per lei.

Infine, l'uomo si recherà a casa della Forrester per confermare la sua intenzione di continuare a fare da padre a Kelly. Possiamo anticipare che Taylor si renderà complice del dottor Reese di un terribile gesto nei confronti della primogenita di Brooke (Katherine Kelly Lang) e lo Spencer.