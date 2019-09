Raffaella Mennoia si è sposata. Per la prima volta nella sua vita, l'autrice di Uomini e donne è convolata a nozze con Alessio Sakara. Ad annunciare il matrimonio del suo braccio destro nella nota trasmissione di Canale 5 è stata Maria De Filippi, all'inizio della nuova registrazione del trono classico. Uno scoop in piena regola quello lanciato dalla padrona di casa, che ha svelato le nozze di una persona chiave del programma pomeridiano in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Sembrerebbe dunque spiegato il suo allontanamento dai social delle ultime settimane, dovuto con ogni probabilità ai preparativi per il giorno più bello della sua vita.

Chi è Alessio Sakara

Alessio Sakara è un volto noto al pubblico di Canale 5. Infatti, molti si ricorderanno di averlo già visto in occasione della trasmissione Tu si que vales, nelle vesti di co-conduttore accanto alla showgirl argentina Belen Rodriguez.

Di recente, il neo marito di Raffaella Mennoia ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale si è raccontato al giornalista Giulio Di Feo. Alessio ha 37 anni ed è una star della UFC (Ultimate Fighting Championship), la più importante organizzazione nel settore MMA (Arti Marziali Miste). Da piccolo aveva avuto la passione per il calcio, dove mostrò fin da giovane un discreto talento (si presentò anche ai provini per entrare nelle giovanili del Parma e della Lazio).

Abbandonato il sogno di diventare un calciatore professionista e dopo alcuni trascorsi nella boxe, nel 1999 rimane folgorato dalla disciplina UFC, l'organizzazione di arti marziali miste degli Stati Uniti d'America. Ha trascorso diverso tempo in Brasile, dove ha affinato la tecnica grazie all'arte dello Ju-Jitsu. Durante l'intervista concessa alla Rosea, Alessio Sakara ha svelato anche la sua passione per i tatuaggi, svelando come si sia fatto ritrarre l'imperatore filosofo Marco Aurelio e l'eterno Giulio Cesare.

Svelato il motivo dell'allontanamento dai social

Alcuni giorni fa fa Raffaella Mennoia aveva annunciato ai suoi follower che sarebbe stata lontana per un po', non soltanto per lo scontro avuto sui social con Teresa Cilia (tanto da diventare il caso mediatico dell'ultima stagione estiva, almeno per quanto riguarda la sfera di Uomini e donne). Infatti, l'autrice di Uomini e donne aveva sottolineato che in questo periodo avrebbe avuto tante cose da fare, e non per forza legate all'aspetto lavorativo.

Nessuno tra i fan della Mennoia aveva però immaginato un epilogo così felice. Secondo l'ipotesi avanzata da Novella2000, il matrimonio tra Raffaella e Alessio si sarebbe celebrato nel corso dell'ultimo weekend.